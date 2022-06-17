7旬翁遇假檢警拐走積蓄 將計就計與警合作街頭逮車手

洪姓車手被警方當街壓制活逮。（記者邱俊福翻攝）

2022/06/17 16:47

〔記者邱俊福／台北報導〕年逾7旬的林姓老翁，上月初接到「假檢警」詐團來電，誤以為涉及洗錢案件，需繳付保證金，被詐走170多萬元後，日前又依指示前往銀行欲提領4萬元美金交付，銀行行員此時感覺有異，通知轄區北市警中山分局圓山派出所員警到場了解，林翁始驚覺受騙，隨即將計就計跟警方聯手，誘出洪姓車手，當街將其活逮送辦。

警方調查，上月4日，林翁接獲詐騙集團假冒台中地檢署法官、檢察官、中正分局偵查隊來電，謊稱涉嫌洗錢防治法等案，現已遭通緝，未免遭受逮捕、羈押，要求林翁須交付現金作為保證金。

請繼續往下閱讀...

林翁誤信為真，陸續至銀行提領130萬元、美金1萬5千元（約台幣45萬元）交付給詐騙集團，直至本月14日又前往台北富邦銀行大同分行欲提領美金4萬元，銀行理專發現異狀提醒，並通知警方到場確認，始發現林翁落入詐團騙局。

由於詐團尚未發現警方已介入調查，林翁便與警方合作，使用空白紙張置於牛皮紙袋佯裝現金前往北市中山區的約定地點與車手面交付款。

不久，一名洪姓男子出現街頭欲拿取款項，警方隨即於現場壓制逮捕，查扣犯案的行動電話，訊後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法