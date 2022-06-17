中市警尾隨詐欺慣犯 當場查獲另類「換零錢詐騙」手法

員警當場逮捕詐欺慣犯張男，他這次涉嫌用「換零錢」另類手法行騙。（記者張瑞楨翻攝）

2022/06/17 13:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市第四分局南屯所巡佐盧旺志及警員鍾佾辰，本月14日見張姓詐欺慣犯徒步於向上路三段，又見一女子拿現金給張男，立刻上前逮捕張男，阻止一場詐騙，張男涉嫌用另類的「換零錢」行騙，他假冒賣場員工，向被害人林女謊稱要訂購鬆餅，還要兌換4000多元的零錢，張嫌收下鬆餅與零錢後，卻宣稱賣場還要再訂購一批鬆餅，請林女把鬆餅拿到賣場，再向賣場拿鬆餅的錢，以及4000元多鈔票，其實這些都是騙局，全案依詐欺罪移送法辦。

上述兩名員警，於本月14日下午見詐欺慣犯張男形跡可疑，又見賣鬆餅的林女，交付零錢4000多元與鬆餅一袋給張男，盧鍾二員盤查，並發現張男的另類「換零錢」行騙手法。

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警方表示，張男是詐欺慣犯，自稱為知名賣場員工，先行打電話給林女，謊稱賣場要訂購鬆餅，並請林女協助兌換4000多元的零錢，林女不疑有他，依約定帶了7份鬆餅及4000多元零錢，到該賣場附近時，張男在路邊攔下她，宣稱自己是該賣場員工，請林女先給他鬆餅及零錢，他又誆稱，賣場還要再增訂鬆餅，請林女稍後再補送鬆餅到賣場，並找店長拿全部的費用（4000多元加上鬆餅費）。

林女沒有察覺受騙，要返回店內再準備鬆餅時，被巡邏路過的員警攔下，告知這皆是張男以「協助換零錢」的另類詐騙手法行騙，林姓女店家得知真相後恍然大悟，沒想到自己居然遭詐騙，所幸遇到機警熱心的警察，才得以保住辛苦的血汗錢，對警方的協助除了感謝還是感謝。

警方（圖中）請被害人林女（圖右），與詐欺慣犯張男（圖左）當場對質。（記者張瑞楨翻攝）

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