工程師檢視動物生態片意外揪「老色狼」猥褻女童 阿嬤還幫滅證

花蓮縣大農大富平地森林園區委託生態顧問公司，在園區內架設自動攝影機拍攝動物生態，2020年2月間拍攝到一名「老色狼」猥褻女童過程。（資料照）

2022/06/17 10:05

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣大農大富平地森林園區委託生態顧問公司，在園區內架設自動攝影機拍攝動物生態，2020年2月間拍攝到一名「老色狼」猥褻女童過程，工程師把影片交給檢警調查，查出有多次猥褻前科的陳姓男子涉嫌猥褻同居人10歲孫女，陳男犯行曝光後逃亡被捕，同居人陳女則是火速賣掉陳男的涉案機車，還阻止孫女到警局偵訊，陳男猥褻罪遭花蓮地方法院判刑7年，而同居人涉嫌湮滅證據部份日前獲判無罪。

大農大富平地森林園區位於光復鄉，面積達1250公頃，林務局委託生態顧問公司從2018年起，在園區內架設11部遠紅外線自動攝影機監測野生動物生態。2020年2月間，工程師看見錄到一段老色狼猥褻女童過程，影片中清楚拍下男子騎機車載女童到鐵路涵洞旁，強行把右手伸入女童長褲右側口袋，隔著褲子摸女童下體數十秒，過程中女童不斷反抗，大喊：「不要碰我」，男子依然故我，女童奮力把男子的手拉出褲袋，男子才罷手騎機車離去。

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生態顧問公司把影像交給花蓮警方，警方以車追人，查出犯案人是2015年才出獄，有3次性侵前科的陳姓男子，而被害女童竟是平常叫陳男「阿公」的同居人親孫女。警方調查後在2020年3月傳喚陳男及同居人陳女到案，陳男拒絕到案並逃亡，陳女則是情緒激動的阻止孫女遭警方偵訊製作筆錄，還要孫女對調查的社工騙說：「鄰居阿公用左手隔著衣服摸伊肚子」，要維護同居人。

陳女遭警方調查後，故意跟檢警稱其不清楚同居人是否有在騎機車，也不知聯繫方式，明顯維護同居人，並在2020年3月底叫兒子把同居人的機車賣到高雄去，並在4月成交。陳姓男子逃亡數月直到2020年10月底被警方逮捕，到案後否認犯行，並辯稱機車不是他的，向檢方說，「騎機車的人不是我」，但由於影像清楚拍下犯案過程，花蓮地方法院依對未滿14歲之女子強制猥褻，判處有期徒刑7年。

而陳女涉嫌處理陳男犯案的機車，遭花蓮地檢署依湮滅證據罪嫌起訴，陳女辯稱是因家裡缺錢才賣掉機車，並沒有隱匿證據。法院審理後，認為湮滅證據罪的「湮滅」係指湮沒消滅，使原物喪失毀滅，或消失其效用之一切行為而言，而「隱匿」則係指隱蔽藏匿，使人難予發現而言，但機車移轉登記均有相關異動紀錄，該登記具有公示性。

法官認為，雖能證明被告陳女所為出售本案機車，並移轉登記予他人的行為，透過監理資料即可查詢，難謂被告協助移轉涉案機車的行為有不易使人發現可言，然該行為並不該當刑法第165條隱匿關係他人刑事被告案件證據罪，也無其他證據客觀上可資證明被告的行為構成隱匿刑事證據罪，因此在日前判處陳女無罪確定。

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