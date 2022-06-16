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    中國船長涉下令槍殺4海盜 更審認定殺1人改判13年

    中國船長汪峰裕涉下令槍殺海盜案，高雄高分院上午判決有罪。（記者鮑建信攝）

    中國船長汪峰裕涉下令槍殺海盜案，高雄高分院上午判決有罪。（記者鮑建信攝）

    2022/06/16 09:27

    〔記者鮑建信／高雄報導〕中國籍船長汪峰裕被控下令槍殺落海4名海盜疑案，被高雄高分院依殺人罪判刑26年後，經最高法院撤銷發回重新審理，更1審今天上午宣判，認定他只下令開槍殺1人，改判徒刑13年。

    檢方指出，被告汪峰裕於2011年6月15日起至2014年6月15日止，擔任高雄市籍「屏新101號」遠洋漁船大副兼代理船長。2012年9月29日中午，該漁船行經印度洋索馬利亞公海，與高雄市籍「春億217號」漁船及其他2艘國籍不詳漁船作業時，其中1艘國籍不詳漁船，疑似撞翻海盜的木造漁船，有4人落海漂浮，卻被汪峰裕下令外籍保全掃射身亡。

    由於開槍過程，經屏新101號漁船船員拍下，輾轉上傳至youtube影音平台，影像中出現春億號漁船畫面，始由國際海事局通報海巡署海後，移送高雄地檢察署偵辦。

    2020年8月22日上午，汪峰裕搭乘「印度之星」號漁船至高雄港被捕後送辦，經高雄地檢署依殺人罪提起公訴，1、2審均判處汪有期徒刑26年，他不服上訴，經最高法院撤銷發回重新審理。

    更一審法官調查，外籍保全開槍射殺前3人，錄影畫面呈現許多雜音，無法確認汪有下令，直到對第4人開槍，始聽到他喊「開槍」，因此從輕改判，仍可上訴。

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