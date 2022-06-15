涉向納骨塔包商索回扣 彰市前代會主席判8年6月、前課長1年11月

台中地院更一審今天改判前彰化市代會主席楊惟欽8年6月徒刑，比一審的12年6月徒刑減輕甚多。（資料照）

2022/06/15 17:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化市前市代會主席楊惟欽，用代表會的名義成立「專案查核督導小組」，向承包納骨塔各項工程的包商勒索回扣，前市公所民政課課長林宏柏淪為跑腿小弟，包商不堪其擾，被迫「上繳」170萬，但楊惟欽堅持要拿200萬元，彰化地院一審判決楊惟欽12年6月徒刑，林宏柏7年徒刑，台中高分院今天更一審宣判，改判楊8年6月，林1年11月、宣告緩刑4年，2人刑期大幅減輕，林甚至不用坐牢，可再上訴最高法院。

判決書指出，楊惟欽是案發當時的彰化市民代表會主席，林宏柏是彰化市公所民政課課長，彰化市公所於2015年間，辦理「第一公墓納骨櫃整修工程」，楊惟欽利用自己是代表會主席，有監督工程的職務權限，2016年5月成立「專案查核督導小組」，發函給彰化市公所，要求在小組結案之前，不得辦理變更設計與後續擴充，彰化市公所基於政治和諧，遂發函給包商，要求配合辦理。

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包商基於工程成本、進度等考量，於是申請停工，彰化市代會上述小組還到工地現場，抽驗、拆除納骨櫃體，包商不堪其擾，願意拿出後續擴充工程的工程款5％「回扣」，給楊惟欽疏通，之後，包商才得以順利完工，於2016年底以3440萬元得標後續擴充工程。

林宏柏得知包商承諾給楊惟欽回扣，他身為課長，卻淪為跑腿小弟（或稱白手套），不斷打電話、傳LINE探詢包商，何時要支付回扣，包商不堪其擾，2017年6月，在彰化市公所前交170萬元現金，但林宏柏卻受楊惟欽的指示，堅持要拿200萬元，包商堅稱已經沒錢了，林宏柏遂傳LINE訊息給包商，他先借30萬元給包商，湊足200萬元「上繳」，案情爆發後，楊惟欽為逃避追緝，用林宏柏的名義，各捐100萬元給彰化縣榮華慈善會、社團法人彰化縣彰南慈善會。

彰化地院一審依共同犯藉勢、藉端勒索財物罪，判處楊惟欽徒刑12年6月、林宏柏7年徒刑，兩慈善會各100萬元沒收，台中高分院二審維持楊惟欽的原判，但依同罪名改判林宏柏2年徒刑，緩刑5年，條件是支付公庫30萬元，最高法院撤銷發回更審。

台中高分院今天更一審判決，撤銷彰化地院一審原判，理由是包商交200萬元之因，並非「心生畏懼」，因此，楊惟欽、林宏柏的行為，是構成貪污治罪條例第5條第1項第3款「不違背職務收受賄賂罪」，而不是一審判決所指的「藉勢藉端勒索財物罪」，兩者刑期也不同，據此將2人撤銷改判，楊惟欽判刑8年6月，林宏柏判刑1年11月、緩刑4年，可再上訴。

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