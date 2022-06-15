老公在中國「叫雞」老婆索賠100萬 法官認情節不嚴重判免賠

林男在中國嫖妓，法官認為偶然一次性交易，情節不嚴重，判決不用賠償妻子。（示意圖）

2022/06/15 17:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕吳姓女子與林姓男子於結婚後，林男獨自遠赴中國工作，2020年8月7日整個清晨，吳女都聯繫不到林男，不斷逼問下，林男承認他花人民幣3000元（約台幣1萬2000餘元）嫖妓，吳女氣得控告林男，索賠100萬元，不過，法官卻認為，林男是宣洩心理與生理壓抑而偶一為之，事後承認，雖違背婚姻的忠誠義務，但情節尚非重大，判決免賠，全案確定。

判決書指出，吳女於上述時間的清晨，多次聯繫林男未果，她猛傳簡訊給林男「還不回家？」、「人呢？」，林男遲至當天上午9時許，才回覆吳女，「我在計程車上睡著，我是一個人坐車回家，脫衣服後就睡著」，吳女不相信，要求林男拍攝搭乘計程車的收據，傳給她看，林男不堪其擾，承認「我選擇花錢解決生理需求，我不認為是對的行為」。

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吳女還是不相信，要求林男「把轉給小姐錢的紀錄截圖給我，還有你什麼時候叫過陳小姐（酒女、性交易者）？」、林男答覆「現金給沒轉帳」，吳女又說「把媽媽桑的微信發我」，林男說「她要下班在（酒店）門口遇到。她說怎麼都沒有點她（指點坐檯）」、「她們有分兩種，一種是2500快餐、一種是3000，人家待到早上，我就是給3000塊（指林姓女子陪宿到上午，林男支付人民幣3000元）」。

吳女氣得提出民事損害賠償告訴，向林男索賠100萬元，不料，法官卻認為，林男於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐期間，隻身到中國工作，宣洩長期間心理及生理之壓抑，而有偶然一次之性交易行為，事後選擇承認，亦試圖與妻子吳女溝通，以彌補對婚姻所造成的損害，林男性交易行為，違背婚姻中應負的忠誠義務，但情節尚非重大，據此判決免賠償，全案確定。

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