拳頭硬了！14歲國中女生補習返家 無端遭騎士踹飛進草叢受傷

騎士自後方靠近女學生。（民眾提供）

2022/06/15 11:14

〔記者許國楨／台中報導〕拳頭硬了！台中市太平區一名14歲的國二女生，日前晚間補習完返家途中，走在路旁時竟遭一名機車騎士自後方靠近後，冷不妨伸腳猛踹，由於女生根本沒有防備，被突來這一踹瞬間跌到路旁草叢還因此受傷，警方獲報漏夜調閱監視器，已鎖定該名行徑惡劣男子，將進一步通知到案究責。

這起令人生氣的案件發生在7日晚間9時39分許，根據相關路口監視器影像顯示，女學生上完夜間課後輔導返家，當時她獨自沿著長億九街步行，此時後方突有一輛同向機車尾隨並緩緩靠近，接下來當機車與女學生並行時，騎士並未超越，反而無端伸出右腳朝女學生猛踹。

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因力道不小加上女學生根本沒防備，遭對方一腳踼飛瞬間跌到路旁草叢，因此導致腳部多處擦挫傷，警方獲報後漏夜調閱監視器以車追人，立即鎖定68歲的林姓男子涉嫌，將儘速通知到案說明，並釐清動機。

太平警方表示，該男子獨居精神狀況不穩，屆時若仍未到案，將聲請拘票強制到案，並通知衛生單位知悉，屆時有需要再行到場協助，警方也已加強該學校上、下學及夜間時段周邊巡邏，提升見警率，以防制類似案件發生。

接下來伸腳猛踹女學生。（民眾提供）

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