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    A走廠商貨款8萬4000元 空軍上尉遭判5年定讞

    上尉邱柏齊將軍方匯進他帳戶，用來支付廠商的8萬4000元占為己有，最高法院維持花蓮高分院見解，依現役軍人犯侵占公有財物罪判刑5年、褫奪公權2年定讞。（資料照）

    上尉邱柏齊將軍方匯進他帳戶，用來支付廠商的8萬4000元占為己有，最高法院維持花蓮高分院見解，依現役軍人犯侵占公有財物罪判刑5年、褫奪公權2年定讞。（資料照）

    2022/06/13 11:05

    〔記者溫于德／台北報導〕男子邱柏齊4年前擔任空軍第五連上尉軍官時，利用辦理「花蓮機場禁限建管制範圍地籍圖套繪」機會，將軍方匯進他帳戶用來支付廠商的8萬4000元占為己有，直到廠商向他索討，姑姑才代還這筆公款，最高法院維持花蓮高分院見解，依現役軍人犯侵占公有財物罪判刑5年、褫奪公權2年定讞。

    判決指，2018年10月間，邱男負責辦理「花蓮機場禁限建管制範圍地籍圖套繪」工作計畫，內如包括申請地籍圖、禁限建範圍地籍圖套繪及成果圖製作，經廠商估價，計畫所需費用為8萬4000元。

    經邱男申請墊借款，第五聯隊匯款給他後，原定由他將錢提領出來，辦理驗收後，廠商把將票給他，由他申請結報及歸墊墊借款，他卻向廠商謊稱「要等花蓮縣政府同意繪圖後才會支付款項」。直到廠商2019年向第五聯隊發函催討計畫款項，他委託姑姑匯款給廠商，侵占公款犯行才被揭發。

    邱男辯稱，原先不知道第五聯隊已匯入墊借款，後來因忙於工作而忘記，且廠商向他催款時，他一直認為是由第五聯隊給錢，他才要廠商再等等。

    花蓮地院認為，邱男同年11月29日向第五聯隊表示計畫已完成驗收要辦理結報時，當下應交付廠商8萬4000元，他卻將款項侵占入己並花用完畢，且依他的智識及工作經驗，應知悉最晚應於同年月30日辦理結報時必須把款項交付廠商，卻未交付。

    花蓮地院審酌邱男身為軍人，應廉潔自持而依法行政，以提升國軍清廉及崇法務實形象，卻不思潔身自愛，侵占公款，但侵占金額並不多，依現役軍人犯侵占公有財物罪判刑5年6月、褫奪公權2年。

    花蓮高分院考量邱男上訴時承認侵占犯行，並將犯罪所得匯還廠商，依酌減改判5年徒刑，褫奪公權維持2年。最高法院駁回上訴定讞。

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