專挑偏僻ATM提款 詐騙車手被警鎖定...一次逮4人

警方查扣該車手集團的手機、提款卡及現金等證物。（記者吳昇儒翻攝）

2022/06/13 11:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕陳姓詐騙集團車手近期四處與同夥到偏遠地區的ATM，提領詐騙款項。近日，該車手集團到基隆市周邊較為偏遠的地區提款時，被警方鎖定。11日傍晚，警方見陳男在七堵區工建路上提款，當場將他逮捕，並連同其車上的3名同夥一併帶回究辦，當場查獲贓款13萬餘元、提款卡4張。警詢後，依詐欺、洗錢防制法等罪將4人移送法辦。

警方調查，34歲陳姓車手每次提款時，都會穿連帽外套遮臉，並且會在提款機附近下車，步行一段路後，才進行提款動作，企圖製造警方偵查斷點，初步清查該車手集團有數十次提領紀錄，提領金額高達50多萬元。

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基隆市警察局第三分局為逮捕該名車手，長期埋伏，積極調閱監視器勾稽比對出其犯案動線，11日傍晚在七堵區工建路上發現陳男下車提款，待他取款完成後，搭上同夥車輛，立刻將車內四人逮捕，並查扣手機、現金、提款卡等證物，將人帶回偵辦。

清查後發現，該詐騙集團大多以「解除分期付款」、「匯款帳戶設定錯誤」為由，騙取民眾會出數萬元不等金額，到指定款項，初步清查共有8名受害人，分別損失數萬到數十萬元不等。

警詢後，將陳、蕭、王、何等4人，依詐欺、洗錢防制法等罪，移送基隆地檢署偵辦。

分局長林文煜表示，詐騙集團的解除分期詐騙經常從高風險賣場、網站搜集交易明細，並從境外話務機房假扮客服，聲稱帳務誤設為分期付款，隨後轉接到假扮銀行客服的詐騙集團成員，以話術誘騙被害人到ATM操作解除分期，輸入解除分期的代碼，但實際上是人頭帳戶的帳號，並在金額處輸入「密碼」，將被害人帳戶內現金轉出，提款車手隨即到ATM提領贓款；呼籲民眾務必小心求證，並撥打165查詢，以免上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳男犯案時，都會穿著連帽外套遮臉。（記者吳昇儒翻攝）

警方將陳男等4人帶回偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

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