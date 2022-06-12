男深夜併排停車還不閃燈警示 害機車撞上回收婦判2月

基隆地院近日審結，認定陳男違規併排停車，還未閃燈警示害騎士受傷，觸犯過失傷害罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2022/06/12 14:40

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子去年4月15日深夜，違規將車併排停放在南榮路某檳榔攤前買檳榔，卻未閃起警示燈。一名王姓騎士行經該處不慎撞上陳男車輛後，又撞上許姓拾荒婦。騎士憤而對陳男提出過失傷害告訴。基隆地院近日審結，認定陳男違規併排停放車輛，還未閃燈警示害騎士受傷，觸犯過失傷害罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

檢警調查，陳男違規將車併排停放在道路上，且未閃雙黃燈警示，加上許姓拾荒婦逆向推著手推車往八堵方向行走，王姓騎士一時閃避不及，撞上汽車後，又撞倒許婦，導致許婦左手肘挫傷，自己則受右側股骨骨折、右側遠端脛、腓骨骨折、右手橈骨骨折。

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騎士認為因陳男違規併排停車與自己發生車禍有因果關係，憤而對陳男及許姓婦人提出過失傷害告訴 ，許姓婦人部分後來獲檢察官不起訴處分。

法官審理後認為，汽車臨時停車時，不得併排臨停，且停在路邊的車輛遇視線不清時，或在夜間無燈光設備或照明不清道路，均應顯示停車燈光或反光標識。但依案發現場來看，陳男停放車輛時，右側已停放數輛機車，停放位置已經占用外側車道過半空間，明顯妨礙後方人、車通行，且並未依規定顯示閃光，因此認定陳男有過失。

此外，車輛行車事故鑑定會鑑定結果，初判認為陳男駕駛的轎車占用車道併排停車不當，夜間疏未作後方警示措施，且有礙人、車通行，為肇事次因；而王姓騎士疏未注意車前狀況採取安全措施，雖為肇事主因，但仍認定陳男有過失。

法官認定，王姓騎士受傷與陳男違規停放車輛行為，有相當的因果關係，故依觸犯過失傷害罪判處陳男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

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