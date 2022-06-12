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    與男友爭吵負氣跳車 女子受傷還被罰500元

    鍾女一氣之下竟自行跳車，造成手腳擦挫傷、頭部撞傷，經119送醫救治。（圖擷取臉書「爆廢公社」）

    鍾女一氣之下竟自行跳車，造成手腳擦挫傷、頭部撞傷，經119送醫救治。（圖擷取臉書「爆廢公社」）

    2022/06/12 08:13

    〔記者方志賢／高雄報導〕29歲鍾姓女子本月10日上午搭乘男友蕭姓男子駕駛車輛，雙方在車上發生爭吵，鍾女一氣之下竟自行跳車，造成手腳擦挫傷、頭部撞傷，經119送醫救治，警方獲報，依違反道路交通管理處罰條例開罰，處500元罰鍰。

    警方表示，6月10日上午8時30分許獲報，前鎮區中山、中安路口有交通事故，派員趕赴現場處理，初步了解鍾女與35歲駕駛蕭姓男子是男女朋友，雙方在車上發生爭執，鍾女於車輛行進間，負氣從副駕駛座跳出車外，所幸未造成後方車輛追撞，也無釀成其他人車傷亡及車損情事。

    鍾女經119送醫後，其手腳擦挫傷、頭部撞傷。鍾女跳車行為，警方依違反道路交通管理處罰條例第81條開罰，處500元罰鍰。

    警方呼籲，民眾勿因一時情緒不佳隨意跳車，依據道路交通管理處罰條例規定，在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，處500元罰鍰；但若跳車者導致後車因閃避不及而傷亡，亦可能會面臨刑法第284條，因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

    警方說，如果造成重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金；以及刑法第276條，因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

    鍾女一氣之下竟自行跳車，造成手腳擦挫傷、頭部撞傷，經119送醫救治。（圖取自臉書「爆廢公社」）

    鍾女一氣之下竟自行跳車，造成手腳擦挫傷、頭部撞傷，經119送醫救治。（圖取自臉書「爆廢公社」）

    鍾女一氣之下竟自行跳車，造成手腳擦挫傷、頭部撞傷，經119送醫救治。（圖取自臉書「爆廢公社」）

    鍾女一氣之下竟自行跳車，造成手腳擦挫傷、頭部撞傷，經119送醫救治。（圖取自臉書「爆廢公社」）

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