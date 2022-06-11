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    不忍了！遭新北市告誹謗 前消防員再發文反擊

    曾在新北市消防局服務的張津唯踢爆，稱恩恩爸聽到的錄音內容是新北消防局「演戲」的成果，事後遭到新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松控告「加重誹謗」，張津唯因此今日再度發文回擊，並表達看法。（圖取自張津唯臉書、資料照；本報合成）

    曾在新北市消防局服務的張津唯踢爆，稱恩恩爸聽到的錄音內容是新北消防局「演戲」的成果，事後遭到新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松控告「加重誹謗」，張津唯因此今日再度發文回擊，並表達看法。（圖取自張津唯臉書、資料照；本報合成）

    2022/06/11 20:25

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和區2歲男童「恩恩」不幸染疫過世，相關事件至今餘波未平。曾在新北市消防局服務的張津唯本月7日在網路上踢爆，稱恩恩爸聽到的錄音內容是新北消防局「演戲」的成果，事後遭到新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松控告「加重誹謗」，張津唯因此今日再度發文回擊，並表達看法。

    張津唯在臉書上PO文表示，他對新北市議員戴瑋姍說，「我真的受不了了！我要發文了！這篇文，媒體可能標題下得比較誇張，說是控訴也不是，我只是揭發事實，這件演戲門！因為我不說，全世界包含最重要的恩恩家庭都被蒙在鼓裡！這是我的原意。」

    張津唯指出，「新北消防局作秀惡名不是一天兩天的事，基層都苦不堪言！例如，每次有地震發生，特搜人員要先到局本部集合，讓大陣仗的媒體拍張照，在搶先各個縣市之前發新聞說『新北市準備好了！』然後這些特搜人員再回到分隊待命。我一直覺得這件事很無聊。」

    張津唯質疑，「為什麼別人可以多做事少說話，而我們新北市就要話那麼多、那麼愛在媒體上作秀？所以許多基層隊員不是離職就是想盡辦法調離新北，離開黃德清的魔手，他們被稱作「脫北者」，被稱脫北者是光榮的，大家會狂肆恭喜慶祝！」

    張津唯表示，他的本意是想揭發新北市消防局光鮮亮麗背後的醜陋，並幫助恩恩家庭！「沒想到消防局多位長官開假帳號四處攻擊我，我有很明確證據這些假帳號就是局內什麼職等、在什麼科室的長官，而且還有在上班時間上網對我攻擊抹黑！我當然不可能接受這些躲在黑暗處的蟑螂對我潑屎，因此我也收不了手了！這些長官你們想想，你們如果得民心，為什麼我一個離職隊員會得到那麼多資料及訊息？」

    張津唯也向昔日上司喊話，「給長官薄如蟬翼的同溫層們，我沒有狹怨報復！我對消防局沒有怨，今天發生這一切，『是你們自己自作聰明製造出來的！』然後不斷攻擊我，逼得我要持續回擊！」

    張津唯最後在文章末尾強調，「我單純只是要揭開這塊布，救救無辜家庭及消防基層！只要你們設好停損點，在我對李宇松提出告訴後，我要讓我的生活回到平靜。我不想要有電話、不想要有訊息、我想要天天可以想出門就出門，我知道到目前為止你們仍然無動於衷，你或許也覺得這世界拿你們沒辦法，你們也知道你們還是天天飯照吃薪水照領。這我不管，反正這世界有好人，相對也有壞人，每一位張姓網友撼動不了你們！反正，地球照轉。」

    前消防員張津唯指出，他出來爆料的本意是為了幫助恩恩家庭，事後卻遭到抹黑攻擊。圖為新北市政府消防局大樓。（資料照）

    前消防員張津唯指出，他出來爆料的本意是為了幫助恩恩家庭，事後卻遭到抹黑攻擊。圖為新北市政府消防局大樓。（資料照）

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