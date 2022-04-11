尋獲第4人？澎湖西嶼合界也發現浮屍 疑同為失聯韓籍船員

西嶼合界發現男性浮屍，現場拉起封鎖線。〈白沙警分局提供）

2022/04/11 18:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣西嶼合界海域再現浮屍！經民眾報案後，白沙警分局與合界安檢所已打撈上岸，目前正辨識身分，了解是否與澎湖海域擱淺獅子山籍貨輪失聯6名船員有關，如獲證實，現就已尋獲4具船員遺體。

白沙警分局調查，今（11）日下午2時51分許，分局接獲合界安檢所通報，指在西嶼鄉合界村合界國小旁海邊，發現一具男性浮屍，身分及相關年籍均不詳、且已明顯死亡多時，立即派遣員警、偵查隊並通報鑑識單位到場採證，有關死者身分目前仍積極查證中，初步先將以無名屍方式辦理後續司法相驗事宜。

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另，這具浮屍是否為獅子山籍「KYOTO 1」拖船失聯的韓籍船員，仍待確認。

獅子山共和國籍「KYOTO」貨輪4月7日清晨6時25分在澎湖烏崁漁港外0.7海里發出遇險信號，經過澎湖海巡隊及空偵隊前往搜尋，只發現貨輪，「KYOTO 1」拖船不見蹤影，「KYOTO」貨輪上6名韓籍船員也全部失聯，8日上午11時25分10071巡防艇，在澎湖裡正角東北方4海里海面發現2具遺體，由身上的救生圈判斷是失蹤船員。

9日澎湖縣馬公市鎖港里碼頭南側堤防也發現一具男性浮屍，距離「KYOTO」貨輪發出遇險信號地點也不遠，事後經證實為失聯韓籍船員之一，是第3具尋獲的遺體；今日在合界再度發現男性浮屍，現由檢警接手身分辨識中。

西嶼合界發現一具男性浮屍，由安檢人員前往協助上岸。（白沙警分局提供）

男性浮屍身分待查，檢警調查是否與失聯韓籍船員有關。（記者劉禹慶攝）

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