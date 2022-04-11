台南下營夜市收管理費爆掀桌索保護費 自治會道歉澄清

下營區長李宗翰（右）、下營商圈理事長姜丁興（左）說明下營夜市發生管理費收取時發生掀桌紛爭，但不是因收取保護費，請民眾不要誤會。（記者楊金城攝）

2022/04/11 18:37

〔記者楊金城／台南報導〕台南下營傳統夜市10日晚間發生因收取攤商管理費起衝突事件，1火鍋攤商被人掀桌，卻傳出是被收保護費，下營夜市自治會和下營商圈今天（11日）說明誤會大了，自治會是向攤商收管理費和清潔費，絕不是收保護費。

麻豆警分局說，下營分駐所昨晚7點多接到有人在夜市打架的報案後，派員到場帶回被害人周姓攤商了解案情，隨後查明施暴者張姓男子後通知到案，初步了解是因下營夜市自治會收取管理費、清潔費問題，導致雙方爭執，攤商被掀桌，場面火爆，有網友錄下影音指現在還有人收保護費「好可怕」。

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麻豆分局今天下午再次傳訊26歲張男到案，依恐嚇、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移送偵辦，並建請檢察官聲請羈押。分局除譴責暴力犯罪行為，也強調嚴查嚴辦到底，絕不寬待。

下營夜市約有120攤，自治會正向南市府申請夜市合法設立，同時收取攤商管理費和清潔費，1格管理費80元，另收清潔費50元，主要是僱工為夜市進行交管和場地清潔維護。

下營夜市自治會長說，雖然夜市管理費比其它夜市收費高一些，但之前召集攤商開會，絕大多數同意成立自治會，公開透明，惟有少數攤商不配合繳費。

夜市自治會長說，前往協助收費的自治會工作人員一時衝動，和攤商衝突，造成社會觀感不好，自治會實在很抱歉。

下營商圈理事長姜丁興表示，據了解火鍋攤商應繳納640元管理費和50元清潔費，此事是因下營夜市自治會收取管理費引起的爭議，並沒有收取保護費的情事，希望外界不要誤解。

下營區長李宗翰也說，遺憾發生紛爭，夜市成立自治會是為保留傳統夜市，並讓管理更完善，夜市絕對沒有收取保護費情事，請外界不要以訛傳訛。

南市經發局市場處說，下營夜市目前仍未送件申請許可，上月稽查時依台南市攤販管理自治條例進行裁罰並通知限期改善，未來將持續追蹤輔導下營夜市經營團隊成立自治會，且絕不容許暴力非法行為影響民眾生活，未來將加強稽查南市夜市，宣示暴力零容許的決心。

前往收下營夜市管理費的張男（中）涉對攤商掀桌施暴，今天下午被麻豆警分局移送法辦。（警方提供）

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