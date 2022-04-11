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    「紅富海」吸金案4/12二次拍賣 黃金、名錶總價逾2500萬

    本次拍賣的金條及金元寶。（新竹分署提供）

    本次拍賣的金條及金元寶。（新竹分署提供）

    2022/04/11 09:20

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署，針對「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，今年1月19日首次拍賣，吸引大批民眾前往競標，12日將進行第二波拍賣。

    本次拍賣將在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳進行，拍賣的物件有重達1公斤的金塊12塊，及5台兩黃金條塊14塊、1台兩黃金條塊2塊，皆經新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU 99.9%純金，另有19顆小金元寶，根據鑑價報告書也都是純黃金，總價值超過2500萬元。

    本次黃金拍賣底價酌定，係參考銀樓黃金回收價，並依苗栗地檢署指示而有些許折扣，想逢低購入黃金的民眾可以把握機會。

    除黃金外，還有不附保證書的勞力士手錶2支，新竹分署官方網站已上傳本次拍賣公告，有關拍賣日時及處所、閱覽時間、保證金及尾款繳納方式及期限、點交時間等，民眾可參閱拍賣公告的內容。

    如民眾想觀看拍賣物的照片，新竹分署官網亦提供拍賣清冊，拍賣當天也會發放拍賣清冊給到場民眾，有興趣者可掃描拍賣清冊上的QR碼，就可以觀看清晰的拍賣物照片。

    新竹分署將於12日上午9點半在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳拍賣，上午8點半開放閱覽拍賣物。

    本次拍賣的勞力士手錶。（新竹分署提供）

    本次拍賣的勞力士手錶。（新竹分署提供）

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