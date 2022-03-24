最貴的貴金屬！嘉義法拍4千餘公克鈀金 355萬元拍出

行政執行署嘉義分署今上午拍賣最貴的貴金屬鈀金，吸引許多買家投標。（記者王善嬿攝）

2022/03/24 12:21

〔記者王善嬿／嘉市報導〕雲林地檢署2014年偵辦毒品案件，查扣一批胡姓、林姓男子用於催化煉製毒品的原料氯化鈀，而最近因烏俄戰爭，國際間貴金屬價格節節攀升，雲檢聯手法務部行政執行署嘉義分署，今天上午10點於嘉義分署拍賣總重約4174公克的鈀金塊及鈀金尾渣，吸引逾25組人投標，最後由葉姓男子出價355萬元得標。

得標的葉姓男子表示，他接受雲林縣委託人委託，代為投標，因知道鈀金為很有價值的貴金屬，因此來投標。

請繼續往下閱讀...

行政執行署嘉義分署主任行政執行官穆治平表示，今天總共超過25組買家、現場超過50人，最後以355萬元拍出，民眾表示低於市價的價格買到，很值得。

穆治平說，鈀金除比鉑金還稀有、硬度還高，其中烏克蘭為鈀金產地，最近烏俄戰爭因此價格節節攀升，而此次拍出的價格，高於底標300萬元，對檢方交託的任務圓滿達成，拍出的價金將沒入國庫。

負責現場拍賣的行政執行官洪國棠說明，此次拍賣的物件包含1609公克的鈀金尾渣、2565公克的鈀金塊，總計約4174公克；鈀金因重量輕、硬度大，且氫化反應效果好，工業用途廣泛，經查訪市場價格，總價超過370萬元，拍賣前，並透過北、中、南貴金屬公會通知會員，吸引不少買家前來投標。

雲林地檢署2014年偵辦毒品案，查獲胡姓、林姓男子承租雲林縣一處廠房，以俗稱「P2P」方法研製安非他命，林嫌辯稱，所查獲原料要用於製作減肥藥之用，然現場查扣的氯化鈀、甲醇等化學用品皆為製作安非他命所需原料，檢方依違反毒品危害防制條例起訴，並沒收相關用品及原料。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

行政執行署嘉義分署今拍賣最貴的貴金屬鈀金，以355萬元拍出。（記者王善嬿攝）

行政執行署嘉義分署點算現金。（記者王善嬿攝）

葉姓男子今出價355萬元得標。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法