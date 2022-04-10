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    台中元保宮今起遶境祈福 253警力側衛因應突發

    警用機車執行側衛任務，必要時於路口指揮，機動排除各種突發狀況。（圖由警方提供）

    警用機車執行側衛任務，必要時於路口指揮，機動排除各種突發狀況。（圖由警方提供）

    2022/04/10 13:07

    〔記者許國楨／台中報導〕農曆3月瘋媽祖，全台許多宮廟也有遶境祈福活動，其中香火鼎盛的台中市北區知名元保宮，也從今日起展開為期6天的遶境，期間因跨越多個行政區域，為避免遶境隊伍造成市區車流阻塞，沿途多個警分局共派出253名警力加強周邊交通疏處，同時因應各種突發狀況確保活動圓滿平安。

    元保宮是北區居民信仰中心，香客雲集，每年舉辦的六庄頭遶境祈福活動，源遠流長，迄今已有2百多年歷史，今年為保生大帝聖誕1044週年，元保宮訂於國曆4月10日（日）起駕，至4月15日（五）回鑾，為期6天，而今天上午的起駕儀式由主委賴信雄擔任主祭官，轄區二分局分局長陳家銘亦受邀列席陪祭，共同為北區居民祈福。

    而此次遶境活動除了北區外，也會行經東區、西區、中區、北屯、南屯等行政區域，第二警分局與第一、三、四、五警分局，都會執行此次遶境活動的警衛勤務，一共派出253名警力，以警用機車執行側衛任務，必要時於路口指揮，機動排除各種突發狀況外，廟方亦申請義交、民防等協勤民力協助沿線交通疏導。

    分局長陳家銘籲請參加信眾遵守防疫規範，務必全程戴好口罩，配合廟方防疫政策：「不鑽轎腳搶轎」、「接種三劑疫苗」及「避免群聚休憩」等，在通過馬路時務必遵守交通號誌及工作人員指揮外，民眾如開車行經遶境路段時，務必減速慢行，耐心禮讓行人先行，以確保活動圓滿順遂。

    台中元保宮今起遶境祈福。（圖由警方提供）

    台中元保宮今起遶境祈福。（圖由警方提供）

    警方也藉遶境活動宣導交安。（圖由警方提供）

    警方也藉遶境活動宣導交安。（圖由警方提供）

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