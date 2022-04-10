為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大甲媽遶境爆黑道搶轎陣頭亂鬥傷警 陳家欽查凶：一個都不放過！

    統促黨主席張安樂（中）昨晚以接轎之名欲強行闖進警方管制區，警方以未帶黃卡拒絕，雙方因此爆發肢體衝突，造成3名警察掛彩，警方現場逮捕6名現行犯。（記者張聰秋翻攝）

    統促黨主席張安樂（中）昨晚以接轎之名欲強行闖進警方管制區，警方以未帶黃卡拒絕，雙方因此爆發肢體衝突，造成3名警察掛彩，警方現場逮捕6名現行犯。（記者張聰秋翻攝）

    2022/04/10 12:39

    〔記者張聰秋／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖昨晚（9日）遶境抵達素以搶轎、打架聞名的彰化市，在過了淨空區的民生地下道後，在民生路302巷口爆發中華統一促進黨的群眾，意圖聚眾搶轎還衝撞警方，造成3名警官和員警掛彩，警政署長陳家欽今在彰化市向涉嫌滋事者撂下重話，「一個都不放過」絕對會讓犯罪者無所遁形。

    大甲媽祖遶境昨晚8點30分，行經彰化市三民路302巷口時，有數名身著特定政黨背心之群眾，意圖聚眾搶轎並衝撞警方，經警方立即以優勢警力強力壓制，現場逮捕6名嫌犯，彰化警方訊後依妨害公務及妨害秩序罪，現行犯移送彰化地檢署偵辦。

    陳家欽表示，針對這起宗教遶境的暴力事件，警方對首謀、在場助勢者，全都逐一檢視蒐證錄影帶等罪證，對違法者逐一依法究辦，一個都不放過，會讓犯罪者無所遁形。他強調，警方絕不容許任何政治團體，假藉宗教廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動的神聖信仰。

    今年大甲媽遶境活動相當不平靜，活動第1天先在台中市發生肢體衝突，昨天進入彰化市爆發黑道份子公然打警察，遭質疑背後有股紅色勢力介入宗教活動，今年打架的戰場已從彰化市往外延伸，「戰場」已不侷限在固定地點，鑾轎回鑾彰化縣，彰化警方嚴陣以待，重申暴力零容忍，滋事者絕對依法嚴辦。

    近年來，大甲媽行經彰化縣暴力事件接二連三發生，昨天和今天彰化警方投入超過3000人次警力和500人次民防、義警與志工，維安規模超過往年，遺憾還是發生暴力衝突事件，今年事件比往年更嚴重，掛彩的是警察。

    2018年大甲媽回鑾行經彰化市民族路時，數十名黑、白衣人大打出手，還衝入南門市場內追逐、爆打，有人頭破血流；鑾轎行經彰化市中山路時，又有兩派人馬爆發推擠，員警上前維持秩序，卻被勒頸、爆打。

    2019年媽祖鑾轎從彰化市民生地下道接三民路時，有多名男子爆發肢體衝突，混亂中，包括採訪的新聞媒體及警察都被打傷，號稱史上最嚴重的暴力衝突，警方逮捕多名男子。

    2020年大甲媽南下遶境進香行經彰化縣大村鄉時，一群黑衣與手持神兵器的三十六執士隊伍靠太近，不慎被執士兵器碰到，又造成肢體衝突，警方逮捕十人。

    2021年大甲媽回鑾行經彰化縣北斗鎮時，爆發推擠衝突，現場亂成一團，警方事後也逮捕滋事者，深夜從彰化市永樂街天后宮起駕行經民族路時，一群白衣人和粉紅衣人又爆發拉扯推擠，更有人趁隙丟礦泉水、噴辣椒水，場面大亂。

    大甲媽祖遶境昨晚8點30分，行經彰化市三民路302巷口時，有數名身著特定政黨背心之群眾，意圖聚眾搶轎並衝撞警方。（記者張聰秋翻攝）

    大甲媽祖遶境昨晚8點30分，行經彰化市三民路302巷口時，有數名身著特定政黨背心之群眾，意圖聚眾搶轎並衝撞警方。（記者張聰秋翻攝）

    大甲媽祖遶境昨晚8點30分，行經彰化市三民路302巷口時，有數名身著特定政黨背心之群眾，意圖聚眾搶轎並衝撞警方，現場大混亂。（記者張聰秋翻攝）

    大甲媽祖遶境昨晚8點30分，行經彰化市三民路302巷口時，有數名身著特定政黨背心之群眾，意圖聚眾搶轎並衝撞警方，現場大混亂。（記者張聰秋翻攝）

    大甲媽祖遶境昨晚8點30分，行經彰化市三民路302巷口時，有數名身著特定政黨背心之群眾，意圖聚眾搶轎並衝撞警方，現場大混亂。（記者張聰秋翻攝）

    大甲媽祖遶境昨晚8點30分，行經彰化市三民路302巷口時，有數名身著特定政黨背心之群眾，意圖聚眾搶轎並衝撞警方，現場大混亂。（記者張聰秋翻攝）

    大甲鎮瀾宮媽祖昨晚（9日）遶境抵達素以搶轎、打架聞名的彰化市，在過了淨空區的民生地下道後，在民生路302巷口爆發中華統一促進黨的群眾，意圖聚眾搶轎還衝撞警方，造成3名警官和員警掛彩。（記者張聰秋翻攝）

    大甲鎮瀾宮媽祖昨晚（9日）遶境抵達素以搶轎、打架聞名的彰化市，在過了淨空區的民生地下道後，在民生路302巷口爆發中華統一促進黨的群眾，意圖聚眾搶轎還衝撞警方，造成3名警官和員警掛彩。（記者張聰秋翻攝）

    警政署長陳家欽今在彰化市針對昨晚大甲媽遶境彰化市爆發暴事件，者撂下重話，滋事者「一個都不放過」絕對會讓犯罪者無所遁形。 （記者張聰秋攝）

    警政署長陳家欽今在彰化市針對昨晚大甲媽遶境彰化市爆發暴事件，者撂下重話，滋事者「一個都不放過」絕對會讓犯罪者無所遁形。 （記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    白狼搶轎將被傳喚 陳家欽：追究到底、查背後紅色勢力介入宗教
    2022/04/10 12:09

    白狼搶轎將被傳喚 陳家欽：追究到底、查背後紅色勢力介入宗教
    糗！八點檔女星曬「大甲媽搶轎現場」護白狼 反遭網友打臉嗆爆
    2022/04/10 11:38

    糗！八點檔女星曬「大甲媽搶轎現場」護白狼 反遭網友打臉嗆爆

    爆紅漢方減重茶幫全台減少20萬公斤
    武德宮前亂鬥警車竟被開走 雲林警局長：依規定查處疏失
    2022/04/10 11:28

    武德宮前亂鬥警車竟被開走 雲林警局長：依規定查處疏失
    北港武德宮前陣頭大亂鬥 警方連夜拘提16人到案、含1人殺人罪送辦
    2022/04/10 11:19

    北港武德宮前陣頭大亂鬥 警方連夜拘提16人到案、含1人殺人罪送辦

    歡樂時光怎麼可以少了 方便又好吃的比薩
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播