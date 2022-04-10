大甲媽遶境爆黑道搶轎陣頭亂鬥傷警 陳家欽查凶：一個都不放過！

統促黨主席張安樂（中）昨晚以接轎之名欲強行闖進警方管制區，警方以未帶黃卡拒絕，雙方因此爆發肢體衝突，造成3名警察掛彩，警方現場逮捕6名現行犯。（記者張聰秋翻攝）

2022/04/10 12:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖昨晚（9日）遶境抵達素以搶轎、打架聞名的彰化市，在過了淨空區的民生地下道後，在民生路302巷口爆發中華統一促進黨的群眾，意圖聚眾搶轎還衝撞警方，造成3名警官和員警掛彩，警政署長陳家欽今在彰化市向涉嫌滋事者撂下重話，「一個都不放過」絕對會讓犯罪者無所遁形。

大甲媽祖遶境昨晚8點30分，行經彰化市三民路302巷口時，有數名身著特定政黨背心之群眾，意圖聚眾搶轎並衝撞警方，經警方立即以優勢警力強力壓制，現場逮捕6名嫌犯，彰化警方訊後依妨害公務及妨害秩序罪，現行犯移送彰化地檢署偵辦。

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陳家欽表示，針對這起宗教遶境的暴力事件，警方對首謀、在場助勢者，全都逐一檢視蒐證錄影帶等罪證，對違法者逐一依法究辦，一個都不放過，會讓犯罪者無所遁形。他強調，警方絕不容許任何政治團體，假藉宗教廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動的神聖信仰。

今年大甲媽遶境活動相當不平靜，活動第1天先在台中市發生肢體衝突，昨天進入彰化市爆發黑道份子公然打警察，遭質疑背後有股紅色勢力介入宗教活動，今年打架的戰場已從彰化市往外延伸，「戰場」已不侷限在固定地點，鑾轎回鑾彰化縣，彰化警方嚴陣以待，重申暴力零容忍，滋事者絕對依法嚴辦。

近年來，大甲媽行經彰化縣暴力事件接二連三發生，昨天和今天彰化警方投入超過3000人次警力和500人次民防、義警與志工，維安規模超過往年，遺憾還是發生暴力衝突事件，今年事件比往年更嚴重，掛彩的是警察。

2018年大甲媽回鑾行經彰化市民族路時，數十名黑、白衣人大打出手，還衝入南門市場內追逐、爆打，有人頭破血流；鑾轎行經彰化市中山路時，又有兩派人馬爆發推擠，員警上前維持秩序，卻被勒頸、爆打。

2019年媽祖鑾轎從彰化市民生地下道接三民路時，有多名男子爆發肢體衝突，混亂中，包括採訪的新聞媒體及警察都被打傷，號稱史上最嚴重的暴力衝突，警方逮捕多名男子。

2020年大甲媽南下遶境進香行經彰化縣大村鄉時，一群黑衣與手持神兵器的三十六執士隊伍靠太近，不慎被執士兵器碰到，又造成肢體衝突，警方逮捕十人。

2021年大甲媽回鑾行經彰化縣北斗鎮時，爆發推擠衝突，現場亂成一團，警方事後也逮捕滋事者，深夜從彰化市永樂街天后宮起駕行經民族路時，一群白衣人和粉紅衣人又爆發拉扯推擠，更有人趁隙丟礦泉水、噴辣椒水，場面大亂。

大甲媽祖遶境昨晚8點30分，行經彰化市三民路302巷口時，有數名身著特定政黨背心之群眾，意圖聚眾搶轎並衝撞警方。（記者張聰秋翻攝）

大甲媽祖遶境昨晚8點30分，行經彰化市三民路302巷口時，有數名身著特定政黨背心之群眾，意圖聚眾搶轎並衝撞警方，現場大混亂。（記者張聰秋翻攝）

大甲媽祖遶境昨晚8點30分，行經彰化市三民路302巷口時，有數名身著特定政黨背心之群眾，意圖聚眾搶轎並衝撞警方，現場大混亂。（記者張聰秋翻攝）

大甲鎮瀾宮媽祖昨晚（9日）遶境抵達素以搶轎、打架聞名的彰化市，在過了淨空區的民生地下道後，在民生路302巷口爆發中華統一促進黨的群眾，意圖聚眾搶轎還衝撞警方，造成3名警官和員警掛彩。（記者張聰秋翻攝）

警政署長陳家欽今在彰化市針對昨晚大甲媽遶境彰化市爆發暴事件，者撂下重話，滋事者「一個都不放過」絕對會讓犯罪者無所遁形。 （記者張聰秋攝）

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