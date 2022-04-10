北港武德宮前陣頭大亂鬥，警方連夜拘提15人到案。（記者詹士弘翻攝）

2022/04/10 08:55

〔記者詹士弘／雲林報導〕北港武德宮廟昨天下午2點多發生嘉義市與彰化和美地區陣頭因燃放鞭炮引發鬥毆事件，警車還被人開走，警方連夜拘提涉案15人到案，偷開警車何姓男子雖辯稱係協助警方隔離雙方，警方為查明真相釐清動機，仍依違反刑法妨害公務罪嫌送辦。

北港武德宮前陣頭大亂鬥，今天大甲媽遶境又將進入雲林縣境，警方為維護雲林宗教治安，局長李謀旺已派刑事警察大隊及北港分局組成專案小組，並報請雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮偵辦，業已申請拘票分別於嘉義市、彰化縣等地，連夜拘提涉案人員計15人到案，並查扣旗桿、白色賓士轎車等犯案工具。

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警方表示，白色賓士轎車江姓駕駛因衝撞他人犯行，不無涉有殺人罪嫌，另其他在場參與聚眾鬥毆滋事及助勢者均依違反刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移送雲林地檢署偵辦，並建請羈押相關主嫌，依法嚴懲以遏止鬥毆事件。

一年一度「大甲媽遶境」盛事，媽祖神轎即將於4月10日傍晚由西螺大橋南下進入雲林縣轄區，李謀旺也召集各分局長及刑警大隊長等一級主管，以防範「保境佑民」之廟會活動變質及強化大甲媽「遶境祈福」之安維勤務，召開專案會議。

李謀旺要求各分局應事先掌握轄內各宮廟、陣頭之成員名冊與參香時段，並告戒、約制不得有脫序行為。針對任何不法行為，將以強勢作為，嚴正執法，不讓滋事分子趁廟會活動破壞社會秩序。

北港武德宮前陣頭大亂鬥，警方連夜拘提15人到案。（記者詹士弘翻攝）

北港武德宮前陣頭大亂鬥，警方連夜拘提15人到案。（記者詹士弘翻攝）

北港武德宮前陣頭大亂鬥，警方連夜拘提15人到案。（記者詹士弘翻攝）

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