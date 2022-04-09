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    遶境大亂鬥連爆！警政署通令嚴懲究辦：以現行犯逮捕

    大甲媽祖鑾轎今晚在彰化市遶境，「白狼」張安樂率統促黨人員接轎，與警方爆發嚴重衝突。（記者湯世名翻攝、資料照；本報合成）

    大甲媽祖鑾轎今晚在彰化市遶境，「白狼」張安樂率統促黨人員接轎，與警方爆發嚴重衝突。（記者湯世名翻攝、資料照；本報合成）

    2022/04/09 23:39

    〔記者邱俊福／台北報導〕台中市、雲林縣、彰化縣等地舉辦遶境進香宗教活動，引發多起聚眾鬥毆事件，警政署署長陳家欽今天通令各警察機關，全力維護廟會「保境安民」的優質傳統文化，絕不容許滋事分子，趁廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動的神聖信仰，對於不法的任何行為，當場以現行犯逮捕，警察機關絕對堅持依法嚴懲嚴辦的立場，以安民心。

    警政署表示，大甲媽祖遶境進香是社會傳統的重要宗教文化活動，也因此每年均吸引熱情信眾共襄盛舉，湧入大批人潮與車潮，各相關警察局均投入大量警力，維護遶境進香活動秩序與交通順暢，惟因活動路線長、參與人數眾多，除了現場執勤的警力，更需要主辦單位廟方的協助約束及參與信眾的自律行為，彼此間相互勸導、約制，始能維持良好的傳統宮廟文化。

    至於北港武德宮進香活動，有民眾擅自駕駛警車進入廟前廣場，警政署指出，雲林縣警察局北港分局已立即循線查獲，並通知犯嫌到案說明，後續已要求該局針對武德宮前糾眾鬥毆的滋事者儘速釐清案情、尤其趁亂駕駛警車衝入人群的嫌犯，更應立即查明動機、真相，且依法嚴懲嚴辦、絕不寬貸。

    警政署說，國內近日疫情升溫，宗教集會活動均恪遵中央流行疫情指揮中心的防疫規範，要求相關參與活動者均應接種3劑疫苗，但特定政黨卻刻意漠視防疫規定，且恃眾強行闖入管制區，並推打彰化分局鐘姓副分局長，經該分局依法逮捕究辦。

    警政署署長陳家欽通令絕不容許滋事分子趁廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動神聖信仰，嚴懲嚴辦。（資料照）

    警政署署長陳家欽通令絕不容許滋事分子趁廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動神聖信仰，嚴懲嚴辦。（資料照）

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