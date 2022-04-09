搭機跨島買毒 他走路「外八」想過安檢門被盯上

住在外島的李姓男子疑似搭機來台南買毒，在通過安檢門的時候卻被發現，台南地院依法判處他2個月徒刑。（記者王捷攝）

2022/04/09 23:53

〔記者王捷／台南報導〕住外島的李姓男子搭機「跨島」買毒，他把毒品藏在褲頭，用內褲的鬆緊帶固定，但在機場通過安檢門前，毒品突然滑落，他擔心毒品從褲管掉出來，改用外八走路，當時安檢航警看到後，盯著他不自然突起的胯下，要他把褲檔裡的東西挖出，最後李男掏毒認罪，由於他持有三級毒品有5公克以上，所以最後判他兩個月徒刑。警方事後討論，如果李男搭乘國際線，還可能有走私、運輸的問題，刑期可就不只這樣。

李男疑似因為外島不好買毒，所以去年9月間特別搭飛機來台南，找了傳播妹幫買毒，因此他一次買了較多的毒品，想帶回外島吸食，他自認為國內航線的檢查比較寬鬆，所以他就把一罐K他命直接塞進褲檔，但是在通過安檢門的時候，毒品突然滑進內褲中，李男擔心整罐毒品會因此掉出來，所以改為外八姿勢走路。

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航警也注意到，李男越靠近安檢門感覺越緊張，眼神不時飄向警員，因此決定將他攔下來盤查，這才看到褲檔異樣突起，要求李男挖出藏在褲子裡的東西，如果屬於違禁品不能登機，最後李男才拿出毒品。

由於李男攜帶的三級毒品超過5公克，違反毒品防制條例，台南地院依法判處他2個月徒刑，事後有警員在討論，要是李男如果是搭乘國際線，雖然他持有只有少量毒品，但還可能有走私、運輸毒品的問題，如果是這樣刑期恐怕是翻倍。

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