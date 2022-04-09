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    4/9 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    今晚開獎的第111000085期今彩539、第111000085期雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚開獎的第111000085期今彩539、第111000085期雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/04/09 22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月9日）開獎的第111000085期今彩539、第111000085期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000085期雙贏彩中獎號碼為「02、07、08、09、11、12、13、14、17、18、19、20」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共151注中獎，每注可得500元；肆獎共1779注中獎，每注可得100元。

    第111000085期今彩539中獎號碼為「02、20、26、27、37」，頭獎摃龜；貳獎共135注中獎，每注可得2萬元；參獎共5507注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7847注中獎，每注可得50元。

    第111000085期39樂合彩中獎號碼為「02、20、26、27、37」，四合共1注中獎，可得21萬2500元；三合共127注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6777注中獎，每注可得1125元。

    第111000085期3星彩中獎號碼為「921」，正彩共54注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000085期4星彩中獎號碼為「1645」，正彩摃龜。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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