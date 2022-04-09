中市危險路段2個月釀7死 警取締139公里嚴重超速

霧峰警方在限速60公里的環河路快車道上，拍攝到時速高達139公里的嚴重超速。（警方提供）

2022/04/09 09:38

〔記者何宗翰／台中報導〕今年1至2月份中市霧峰、大里區的中投東路及環河路沿線，發生了6件重大交通事故，造成7人死亡，其中包含一對23歲的年輕情侶，近期警方針對交通違規加強取締，其中超速40公里以上的違規就有922件，還曾拍攝到時速高達139公里的「嚴重超速」。

霧峰警分局表示，針對中投東路及環河路沿線易肇事路段，除了會同相關路權機關會勘，研擬道路工程改善方案外，也加強取締酒駕、超速、闖紅燈、逆向行駛、不依號誌違規左轉及併排停車，其中移動式測速照相，今年迄今計已取締高達1萬8千627件。

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警方表示，近期在限速60公里的環河路快車道上，還曾拍攝到時速高達139公里的嚴重超速，依道交條例第43條規定處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月，及接受道路交通安全講習。

另外，針對民眾最深感厭惡的改裝車噪音問題，霧峰警分局也配合市府環保局、交通部公路總局台中區監理所等單位，共同執行「環、警、監聯合稽查」勤務，4月6日晚間在大里區德芳南路上共攔檢19輛，不合格車輛將由環保局依噪音管制法第26條規定告發，處1800元罰鍰。

霧峰警分局長李建興提醒民眾，夜間或清晨等視線不佳的時段，在外行走應面向來車靠邊走，並著亮色衣物或佩戴發光的手環等配件，讓車輛注意到自己。車輛駕駛人行經路口時亦應減速慢行，有閃光黃燈路口應減速並觀察左右來車，閃光紅燈路口應停車再開，避免事故發生。

霧峰警分局針對中投東路及環河路沿線易肇事路段，加強移動式測速照相取締，今年迄今已取締高達1萬8千627件。（警方提供）

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