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    4/8 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中

    今晚（4月8日）開獎的第111000084期今彩539頭獎開出1注，由台中市「鑫寶金財神彩券行」開出；第111000038期大樂透、第111000084期雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（4月8日）開獎的第111000084期今彩539頭獎開出1注，由台中市「鑫寶金財神彩券行」開出；第111000038期大樂透、第111000084期雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/04/08 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月8日）開獎的第111000084期今彩539頭獎開出1注，由台中市沙鹿區鎮南路二段231號「鑫寶金財神彩券行」開出；第111000038期大樂透、第111000084期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000038期大樂透中獎號碼為「10、15、19、29、31、44，特別號：23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得85萬3234元；參獎共24注中獎，每注可得7萬6572元；肆獎共65注中獎，每注可得1萬8175元；伍獎共1533注中獎，每注可得2000元；陸獎共2207注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3149注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7822注中獎，每注可得400元。

    第111000038期49樂合彩中獎號碼為「10、15、19、29、31、44」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共45注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2377注中獎，每注可得1250元。

    第111000084期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、08、09、11、12、13、14、15、16、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共115注中獎，每注可得500元；肆獎共1340注中獎，每注可得100元。

    第111000084期今彩539中獎號碼為「02、05、20、21、23」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共191注中獎，每注可得2萬元；參獎共6837注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5590注中獎，每注可得50元。

    第111000084期39樂合彩中獎號碼為「02、05、20、21、23」，四合共5注中獎，可得21萬2500元；三合共235注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8721注中獎，每注可得1125元。

    第111000084期3星彩中獎號碼為「863」，正彩共35注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000084期4星彩中獎號碼為「4741」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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