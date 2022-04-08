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    男擁6家洗衣店卻欠稅 台北分署出動了

    黃男（右1）經營6家洗衣店卻欠繳稅款，他得知恐被管收後，今天立刻赴分署先繳100萬元，餘款辦理分期。（台北分署提供）

    黃男（右1）經營6家洗衣店卻欠繳稅款，他得知恐被管收後，今天立刻赴分署先繳100萬元，餘款辦理分期。（台北分署提供）

    2022/04/08 20:01

    〔記者溫于德／台北報導〕法務部行政執行署台北分署表示，擁有6家洗衣店的黃姓大亨，積欠稅款、勞工退休金等合計195萬元，預計對黃聲請管收，黃得知後，今天立刻拿出100萬元繳納，餘款辦理分期。

    台北分署說，黃男經營6家洗衣店，但台北國稅局自2018年起因他欠繳綜合所得稅，曾通知補繳，他卻拒理，故將他移送分署執行。

    台北分署發現，黃男明明沒有繳納稅款，銀行帳戶內卻仍有高額存款匯出，同時每月繳納數萬元卡費，故認定他隱匿財產，一度要他到分署說明，他卻置之不理，分署因此向台北地院聲請拘提獲准。

    台北分署昨（7）日到黃男的公司執行拘提，雖然沒有遇到他，但透過員工聯繫約定今天上午到分署報告；分署說，他到場後雖就銀行帳戶匯出款項與繳納卡費作出解釋，但負責的執行官仍認為符合管收要件，當場要他留下。

    台北分署表示，黃男感受到分署強力執行的決心，趕進籌款先繳納過半欠款100萬元，餘款分10期繳納，加上擔保人簽署擔保書，分署才同意釋放他。

    台北分署呼籲，民眾收到執行分署核發的通知書後，切勿置之不理，更不可隱匿財產，以免遭聲請拘提、管收。

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