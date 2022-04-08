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    疑閃轉彎車 轎車飛落鐵道與火車相撞 機車頭拖救3小時駕駛身亡

    蘇姓男子駕駛轎車意外飛越柵欄，落入鐵道上，與電聯車發生撞擊，整輛車嚴重毀損。（記者林宜樟攝）

    蘇姓男子駕駛轎車意外飛越柵欄，落入鐵道上，與電聯車發生撞擊，整輛車嚴重毀損。（記者林宜樟攝）

    2022/04/08 05:28

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉昨天深夜11點40多分發生重大意外，一輛轎車疑似要閃避從路口轉彎的車輛，失控後竟從台一線路上翻滾飛越柵欄，落入台鐵鐵道上，隨後與台鐵3782次電聯車相撞，轎車蘇姓駕駛卡在火車下方，由於車體嚴重毀損卡在電聯車下方，台鐵斷電並調度機車頭拖拉電聯車，耗費3個小時，在凌晨3點時將轎車與電聯車分離，駕駛已死亡。

    警方調查，這起意外發生昨天深夜11點40多分，蘇姓男子駕駛黑色豐田Altis轎車從南往北行駛，行經台一線約275.6公里處水上段一處路口時，速度飛快，疑似要閃避一台從路口轉彎的車輛，整台車偏向右方，隨即滑出車道，撞斷一棵行道樹後，翻滾飛越柵欄，落入鐵道間，台鐵3782次沙崙往嘉義電聯車經過時，與轎車發生撞擊，轎車被電聯車擠壓往前推約400公尺至台一線275公里處停下，整輛車嚴重毀損，人車均被壓在電聯車下方。

    台鐵人員、嘉義縣水上分局警方、水上消防分隊到場救援，台鐵先將電聯車上的乘客接駁離開，但轎車嚴重卡在電聯車下方，無法移動，台鐵進行斷電，調度機車頭，銜接電聯車，再進行拖拉，分離轎車與電聯車，救援人員再將車內的蘇姓男子拉出，他已明顯死亡。

    警方調查，蘇姓男子深夜11點半左右離開台南市白河區住家，家人並不知道他為何要出門，他行駛經過台一線水上段時，疑要閃避轉彎車輛，失控右偏，整台車飛起撞斷行道樹後，擦過柵欄，飛到鐵道上，與電聯車發生撞擊，今天將報請檢方相驗，釐清意外事故發生原因。

    一輛轎車疑似要閃避從路口轉彎的車輛，失控後竟從台一線路上翻滾飛越柵欄。（記者林宜樟翻攝）

    一輛轎車疑似要閃避從路口轉彎的車輛，失控後竟從台一線路上翻滾飛越柵欄。（記者林宜樟翻攝）

    蘇姓男子駕駛轎車意外飛越柵欄，落入鐵道上，與電聯車發生撞擊，台鐵調度機車頭，將電聯車拖開。（記者林宜樟攝）

    蘇姓男子駕駛轎車意外飛越柵欄，落入鐵道上，與電聯車發生撞擊，台鐵調度機車頭，將電聯車拖開。（記者林宜樟攝）

    蘇姓男子駕駛轎車意外飛越柵欄，落入鐵道上，與電聯車發生撞擊，台鐵調度機車頭，將電聯車拖開。（記者林宜樟攝）

    蘇姓男子駕駛轎車意外飛越柵欄，落入鐵道上，與電聯車發生撞擊，台鐵調度機車頭，將電聯車拖開。（記者林宜樟攝）

    蘇姓男子駕駛轎車意外飛越柵欄，落入鐵道上，與電聯車發生撞擊，台鐵調度機車頭，將電聯車拖開。（記者林宜樟攝）

    蘇姓男子駕駛轎車意外飛越柵欄，落入鐵道上，與電聯車發生撞擊，台鐵調度機車頭，將電聯車拖開。（記者林宜樟攝）

    轎車失控翻滾飛越柵欄，落入台鐵鐵道上，隨後與台鐵3782次電聯車相撞。（記者林宜樟翻攝）

    轎車失控翻滾飛越柵欄，落入台鐵鐵道上，隨後與台鐵3782次電聯車相撞。（記者林宜樟翻攝）

    轎車從台一線路上翻滾飛越柵欄落入鐵道上，與台鐵3782次電聯車相撞，轎車蘇姓駕駛卡在火車下方。（記者林宜樟翻攝）

    轎車從台一線路上翻滾飛越柵欄落入鐵道上，與台鐵3782次電聯車相撞，轎車蘇姓駕駛卡在火車下方。（記者林宜樟翻攝）

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