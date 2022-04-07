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    4/7 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落雲林縣

    今晚開獎的第111000083期今彩539，頭獎開出1注，由雲林縣「吉星高照彩券行」開出；第111000083期雙贏彩、第111000028期威力彩，頭獎均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

    今晚開獎的第111000083期今彩539，頭獎開出1注，由雲林縣「吉星高照彩券行」開出；第111000083期雙贏彩、第111000028期威力彩，頭獎均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

    2022/04/07 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月7日）開獎的第111000083期今彩539，頭獎開出1注，由雲林縣斗六市信義里中正路32號1樓「吉星高照彩券行」開出；第111000083期雙贏彩、第111000028期威力彩，頭獎均摃龜。

    第111000028期威力彩中獎號碼為「第一區：01、15、21、31、37、38，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得554萬2698元；參獎共12注中獎，每注可得15萬元；肆獎共104注中獎，每注可得2萬元；伍獎共463注中獎，每注可得4000元；陸獎共3295注中獎，每注可得800元；柒獎共6496注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬6535注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬3574注中獎，每注可得100元；普獎共8萬6170注中獎，每注可得100元。

    第111000028期38樂合彩中獎號碼為「01、15、21、31、37、38」，五合摃龜；四合也摃龜；三合共81注中獎，每注可得5750元；二合共2129注中獎，每注可得750元。

    第111000083期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、08、13、15、16、19、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共115注中獎，每注可得500元；肆獎共1248注中獎，每注可得100元。

    第111000083期今彩539中獎號碼為「03、07、25、36、37」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共166注中獎，每注可得2萬元；參獎共6430注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6438注中獎，每注可得50元。

    第111000083期39樂合彩中獎號碼為「03、07、25、36、37」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共123注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5858注中獎，每注可得1125元。

    第111000083期3星彩中獎號碼為「919」，正彩共66注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000083期4星彩中獎號碼為「1690」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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