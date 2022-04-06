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    4/6 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新竹、雲林

    今晚開獎的第111000082期今彩539，頭獎開出2注，由雲林縣北港鎮新街里華勝路321號「錢莊商行」，以及新竹市東區仙水里光復路一段525巷23之1號一樓「萬寶城彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚開獎的第111000082期今彩539，頭獎開出2注，由雲林縣北港鎮新街里華勝路321號「錢莊商行」，以及新竹市東區仙水里光復路一段525巷23之1號一樓「萬寶城彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/04/06 22:13

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月6日）開獎的第111000082期今彩539，頭獎開出2注，由雲林縣北港鎮新街里華勝路321號「錢莊商行」，以及新竹市東區仙水里光復路一段525巷23之1號一樓「萬寶城彩券行」，開出；第111000082期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第111000082期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、08、11、12、15、17、19、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共157注中獎，每注可得500元；肆獎共1693注中獎，每注可得100元。

    第111000082期今彩539中獎號碼為「02、03、09、29、33」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共170注中獎，每注可得2萬元；參獎共6372注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4644注中獎，每注可得50元。

    第111000082期39樂合彩中獎號碼為「02、03、09、29、33」，四合29注中獎，可得21萬2500元；三合共121注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7139注中獎，每注可得1125元。

    第111000082期3星彩中獎號碼為「285」，正彩共25注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000082期4星彩中獎號碼為「2813」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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