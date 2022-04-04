4/4 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落台北、高雄

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2022/04/04 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月4日）開獎的第111000080期今彩539，頭獎開出2注，由台北市中山區遼寧街261號1樓「祥富彩券行」、高雄市左營區崇德路259號1樓「好彩樂彩券行」開出；第111000080期雙贏彩、第111000027期威力彩，頭獎均摃龜。

第111000027期威力彩中獎號碼為「第一區：10、13、19、25、26、38，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，可得226萬8723元；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共78注中獎，每注可得2萬元；伍獎共388注中獎，每注可得4000元；陸獎共2926注中獎，每注可得800元；柒獎共5423注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬9352注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬7207注中獎，每注可得100元；普獎共6萬6671注中獎，每注可得100元。

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第111000027期38樂合彩中獎號碼為「10、13、19、25、26、38」，五合摃龜；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共75注中獎，每注可得5750元；二合共1863注中獎，每注可得750元。

第111000080期雙贏彩中獎號碼為「03、05、06、09、11、15、16、17、18、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共154注中獎，每注可得500元；肆獎共1331注中獎，每注可得100元。

第111000080期今彩539中獎號碼為「04、17、29、32、37」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共216注中獎，每注可得2萬元；參獎共6399注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3091注中獎，每注可得50元。

第111000080期39樂合彩中獎號碼為「04、17、29、32、37」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共187注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6753注中獎，每注可得1125元。

第111000080期3星彩中獎號碼為「159」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000080期4星彩中獎號碼為「4413」，正彩共21注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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