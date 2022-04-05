4/5 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2022/04/05 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月5日）開獎的第111000037期大樂透、第111000081期今彩539、雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000037期大樂透中獎號碼為08、15、24、27、31、33，特別號：13」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得133萬1010元；參獎共39注中獎，每注可得3萬6753元；肆獎共75注中獎，每注可得1萬2286元；伍獎共1809注中獎，每注可得2000元；陸獎共2404注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2896注中獎，每注可得400元；普獎共2萬9556注中獎，每注可得400元。

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第111000037期49樂合彩中獎號碼為「08、15、24、27、31、33」，四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共148注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3516注中獎，每注可得1250元。

第111000081期雙贏彩中獎號碼為「01、03、07、08、13、14、15、17、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共109注中獎，每注可得500元；肆獎共1240注中獎，每注可得100元。

第111000081期今彩539中獎號碼為「07、09、31、37、39」，頭獎摃龜；貳獎共152注中獎，每注可得2萬元；參獎共5466注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3080注中獎，每注可得50元。

第111000081期39樂合彩中獎號碼為「07、09、31、37、39」，四合共7注中獎，可得21萬2500元；三合共172注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7503注中獎，每注可得1125元。

第111000081期3星彩中獎號碼為「320」，正彩共49注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000081期4星彩中獎號碼為「5259」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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