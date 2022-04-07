金門瓊林「保護廟」不保護小偷 3面金牌遭竊5小時破案

黃嫌在瓊林村保護廟下手竊取金牌的眾神明。（記者吳正庭攝）

2022/04/07 20:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門百年寺廟之一的瓊林「保護廟」6日遭竊3面金牌，縣警察局金湖分局金湖派出所所長謝承宏清查沿路監視器，5小時內找到還在睡夢中的黃姓嫌犯，黃嫌見證據齊全，坦承犯行，警方將全案依竊盜罪嫌移送金門地檢偵辦。

金湖分局指出，6日上午7點40分左右接獲瓊林村保護廟報案，指保護廟供奉包含註生娘娘等在內神明的金牌有3面遭竊，員警調閱廟內及周邊路口監視器，一一過濾查找，以車追人鎖定黃姓男子涉有重嫌；謝承宏為防竊嫌銷贓，案發當天中午12點多，即率員直搗黃嫌住處，揪出還在午睡的黃嫌，21歲的黃嫌半夢半醒，嚇見身穿制服警員找上門，經告以案情及握有蒐證影像，神色慌張的黃嫌知道大勢已去，當即坦承犯行，主動從房間衣櫥櫃取出3面金牌。

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瓊林地方人士指出，保護廟主奉保生大帝，配祀聖侯恩主、張府厲王，曾於清代道光28年（西元1848年）重建，是當地信仰中心。

金湖分局表示，3面金牌價值約1500元，警方仍掌握第1時間，在竊嫌未銷贓前破案，也獲廟方人員肯定與感謝，這也對警方士氣是1大鼓舞。金湖分局分局長曾冠螢說，各地寺廟零星竊案仍時有所聞，呼籲各廟方加裝錄影監視系統外，神像懸掛的金牌也應取下妥善保存，不要設置防護功能較差的功德箱，以免讓歹徒有機可乘。

警方調閱監視器，黃嫌在保護廟竊取金牌犯行原形畢露。（金湖分局提供）

黃嫌看警方上門找人，發現大勢已去，主動取出竊來的金牌。（金湖分局提供）

金湖派出所所長謝承宏表示，警方掌握第1時間破案，也盼能遏止竊盜歪風。（記者吳正庭攝）

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