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    孕婦突大出血 路口攔警鳴笛開道送醫保胎兒

    警車開啟警示燈開道，將近5公里的路程在短短6分鐘即迅速抵達醫院。（圖由警方提供）

    警車開啟警示燈開道，將近5公里的路程在短短6分鐘即迅速抵達醫院。（圖由警方提供）

    2022/04/07 14:50

    〔記者蔡清華／高雄報導〕住在鳳山區凱旋路的陳姓孕婦（33歲）日前搬重物導致腹部疼痛極度不適，突然大量出血，所幸忠孝派出所員警以巡邏車鳴笛為陳女開道，短短6分鐘便將她送到近5公里外的鳥松區長庚醫院救治，經緊急施打止血針並投以安胎藥，順利保住腹中胎兒。

    鳳山分局忠孝派出所員警4月4日晚間8時，國泰路二段與議會路口停等紅綠燈時，李姓男子直接把轎車停在員警巡邏機車前，急忙地告訴員警其妻子懷孕已20週，因腹部疼痛且大量出血，心急如焚地正在趕往醫院的路上，但正逢晚上尖峰時段車流量較大，行車速度緩慢，恐怕到達醫院還需要一點時間。忠孝派出所巡佐賴錦漢、警員陳柏宏當機立斷，立即駕警車開啟警示燈開道，將近5公里的路程在短短6分鐘即迅速抵達醫院。

    員警說，見駕駛緊張的樣子並沒有多加遲疑只想趕快協助他們就醫，警方駕駛警車開道引導，協助疼痛出血的孕婦緊急就醫，一路鳴笛到達醫院，而同樣在去年1月產子的新手爸爸陳柏宏更是感同身受，直到醫院內的醫護人員出來協助後才放心回復巡邏勤務。

    夫妻倆隔日4月5日也特地帶著蛋糕及飲料前往派出所向警方表達感謝，他們說求子許久好不容易才有愛的結晶，對於警方緊急救援感激不已，直說真是渡過永生難忘的兒童節！

    夫妻倆隔日特地帶著蛋糕及飲料前往派出所向警方表達感謝。（圖由警方提供）

    夫妻倆隔日特地帶著蛋糕及飲料前往派出所向警方表達感謝。（圖由警方提供）

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