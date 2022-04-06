為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄酒駕釀一家1死3重傷 肇事男賠償問題難解續押

    黃子洋無照酒駕愛河前撞飛1家4口致一死三傷，賠償問題難解今裁定續押！（記者黃良傑攝）

    黃子洋無照酒駕愛河前撞飛1家4口致一死三傷，賠償問題難解今裁定續押！（記者黃良傑攝）

    2022/04/06 18:45

    〔記者黃良傑／高雄報導〕38歲男子黃子洋涉嫌去年12月間無照酒駕，撞飛走在斑馬線上范姓女子一家4口，造成范女傷重不治，丈夫及2名女兒重傷，雄檢依不確定故意殺人罪起訴，目前在押，高雄地院今天召開延押庭，他向法官表達未獲死者家屬諒解前，不希望獲得交保，法官裁定續押。

    不過，高雄地院今年2月首度開庭時，被告黃子洋曾當庭下跪磕頭，表示願將市值1800萬的房子賠出來，作為後續賠償死者家屬，反被范女家屬怒批「噁心」；但黃於去年案發遭聲押時，法官曾問他能否負擔具保金額，他回答只能付出20萬元，被法官裁定羈押迄今。

    檢警指出，被告黃子洋（38歲）於去年12月26日夜間，自鹽埕區五福四路無照酒駕，上五福橋後左轉河東路經民生路口時闖紅燈，開至河東路、國民街口時撞飛范女一家4口，范女送醫不治，丈夫和2名女兒重傷送醫，檢察官認為他明知無法安全駕駛，卻不聽勸阻，高速闖紅燈、任意變換車道，最後追撞行人，造成1死3傷悲劇。

    被告的辯護律師於上次開庭主張，黃子洋名下的一棟房產市價約1800萬元，願拿出來賠償，但黃的二姐向法院聲明異議，指該房產是母親打拼換來，母親目前癱瘓住院，房子暫時出租，租金用來付醫藥費，主張不得處分該房產，高雄地院今召開延押庭，除詢問黃身體狀況外，也詢問目前調解進度。

    黃子洋坦承犯錯願承擔後果，若未獲家屬諒解前不希望交保，房子若不能抵押賠償，他會再想辦法籌款，未來如果房子遭假扣押，他坦言很難措籌支付，法官最後諭知被告需延長羈押2個月。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄酒駕1死3傷肇事男殺人罪起訴 家屬盼判決讓社會警惕
    2022/01/12 13:23

    高雄酒駕1死3傷肇事男殺人罪起訴 家屬盼判決讓社會警惕
    冥冥注定？車故障多天無法發動 肇事男喝酒前竟能啟動釀1死3傷
    2022/01/12 11:18

    冥冥注定？車故障多天無法發動 肇事男喝酒前竟能啟動釀1死3傷

    手搖飲配鹽酥雞 12年來吃不胖的秘密
    高雄酒駕釀一家四口1死3傷 BMW男殺人罪起訴
    2022/01/12 11:07

    高雄酒駕釀一家四口1死3傷 BMW男殺人罪起訴
    高雄酒駕釀一家1死3重傷 社會局將首批愛心捐款792萬元交家屬
    2022/01/10 18:22

    高雄酒駕釀一家1死3重傷 社會局將首批愛心捐款792萬元交家屬

    Gogoro Supersport 開啟二輪族智駕時代
    高雄酒駕1死3傷 家屬民代籲修法加重刑責補破網
    2022/01/05 15:00

    高雄酒駕1死3傷 家屬民代籲修法加重刑責補破網
    高市酒駕肇事釀1死3傷悲劇 警長晚間親率重兵路口取締
    2021/12/28 00:27

    高市酒駕肇事釀1死3傷悲劇 警長晚間親率重兵路口取締
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播