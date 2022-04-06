高雄酒駕釀一家1死3重傷 肇事男賠償問題難解續押

黃子洋無照酒駕愛河前撞飛1家4口致一死三傷，賠償問題難解今裁定續押！（記者黃良傑攝）

2022/04/06 18:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕38歲男子黃子洋涉嫌去年12月間無照酒駕，撞飛走在斑馬線上范姓女子一家4口，造成范女傷重不治，丈夫及2名女兒重傷，雄檢依不確定故意殺人罪起訴，目前在押，高雄地院今天召開延押庭，他向法官表達未獲死者家屬諒解前，不希望獲得交保，法官裁定續押。

不過，高雄地院今年2月首度開庭時，被告黃子洋曾當庭下跪磕頭，表示願將市值1800萬的房子賠出來，作為後續賠償死者家屬，反被范女家屬怒批「噁心」；但黃於去年案發遭聲押時，法官曾問他能否負擔具保金額，他回答只能付出20萬元，被法官裁定羈押迄今。

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檢警指出，被告黃子洋（38歲）於去年12月26日夜間，自鹽埕區五福四路無照酒駕，上五福橋後左轉河東路經民生路口時闖紅燈，開至河東路、國民街口時撞飛范女一家4口，范女送醫不治，丈夫和2名女兒重傷送醫，檢察官認為他明知無法安全駕駛，卻不聽勸阻，高速闖紅燈、任意變換車道，最後追撞行人，造成1死3傷悲劇。

被告的辯護律師於上次開庭主張，黃子洋名下的一棟房產市價約1800萬元，願拿出來賠償，但黃的二姐向法院聲明異議，指該房產是母親打拼換來，母親目前癱瘓住院，房子暫時出租，租金用來付醫藥費，主張不得處分該房產，高雄地院今召開延押庭，除詢問黃身體狀況外，也詢問目前調解進度。

黃子洋坦承犯錯願承擔後果，若未獲家屬諒解前不希望交保，房子若不能抵押賠償，他會再想辦法籌款，未來如果房子遭假扣押，他坦言很難措籌支付，法官最後諭知被告需延長羈押2個月。

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