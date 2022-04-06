失智千億富豪討借名登記股票 味王董座判返還

穎川建忠（見圖）將股票借名登記在味王董座陳清福名下，提告要求返還，北院判穎川建忠勝訴，意即陳清福須返還447萬多股。（資料照）

2022/04/06 10:58

〔記者溫于德／台北報導〕身家千億的高齡99歲的青果大王陳查某長子、味王名譽董事長穎川建忠，同時也是大洋僑果公司創辦人，他雖失智多年，先前仍透過律師提告要求味王董事長陳清福返還股票，台北地院根據2016年、2017年的3次主管會議紀錄，認定穎川建忠已表明取回借名登記在陳清福名下的11家公司股票共447萬多股，判必須返還；可上訴。

穎川建忠透過律師主張，他創立大洋僑果公司，旗下設有分公司，因陳清福輔佐他經營事業多年，深受信賴，為了分散股權，過去數十年來，他將分公司的股票借名登記在陳清福名下，陳清福卻未經同意，改選公司董、監事，為防股票被侵占，他曾要求次子穎川欽和（陳欽和）詢問陳清福等人是否返還股票，只有陳清福拒絕理會，故彼此間信任已不存在，提告要求返還股票。

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陳清福透過律師解釋，依2019年7月23日法律事務所函附件可知，要求返還股票並非父親本意，而是穎川欽和單方面要求，另穎川建忠對於其子女、配偶的姓名的記憶已相當混亂，甚至當庭將穎川欽和誤認成他人，可見他的認知能力日益退化，因此，難以判斷穎川建忠是否真的有意要求返還股。

陳清福的律師也說，穎川建忠的律師自承僅依穎川欽和提出的父親委任狀提起本件訴訟，可見穎川建忠並沒有真的要他返還股票，且僑果等4家公司於2019年6月12日的股東會決議屬公司正常運作並依法改選，且穎川欽和由於在日本提告受到不利判決，才會介入國內各公司的經營。

北院根據會議紀錄指，穎川建忠曾於2016年、2017年的3次的主管會議中，當陳清福與其他的主管的面，公開表明他是所有公司股票的所有人，只對借名登記給他人，他也準備取消借名關係並要求返還股票，並委由穎川欽和全權辦理國內各公司的股票返還、變更股權登記，後來穎川建忠的妻、女，也已出具返還股票同意書。

北院認為，穎川建忠於2018年2月5日被法院裁定為「受輔助宣告人」前，確實已表明要將借名登記給他人的公司股票取回，故判陳清福敗訴，要他返還大洋僑果等11家公司在內股票共447萬股。

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