女騎士遭貨車壓住動彈不得 熱心路人陪伴脫困後默默離去

救援過程中，一名女子（左）緊握女騎士的手，給予支持力量。（澎湖縣政府消防局提供）

2022/04/04 19:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公市今日下午發生一起貨車擦撞機車意外，導致女騎士卡在車底無法動彈，澎湖縣政府消防局據報後，立即出動人車前往救援，救援過程中一名女性民眾全程陪伴受傷騎士身旁，給予支持及鼓勵，但騎士脫困後女子默默離去。

澎湖縣政府消防局調查指出，4日下午4時40分受理民眾報案指稱，馬公市案山里76-1號前有貨車和機車擦撞，機車騎士疑遭壓困於車底。消防局獲報後，立即派遣馬公分隊消防及救護車輛共2車4人前往搶救，由小隊長蔡慶鴻現場指揮。

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勤務人員到達現場回報，現場是貨車和機車擦撞後，機車車身夾於貨車車頭底下，機車駕駛吳姓民眾（女性、約55歲、住馬公市）疑倒地後遭壓困機車下方，經評估機車騎士意識清楚，勤務人員立即部署救助器材（頂舉袋）將駕駛拖帶脫困，惟左小腿疑有骨折情形，經施予抽吸式護木、頸圈及長背板等固定，並清洗傷口後，送往三軍總醫院澎湖分院救治，現場肇事原因交由警方進行後續調查處理。

女騎士倒地後，因被機車壓住無法動彈，加上左小腿骨折，表情相當痛苦無助，救援過程中一名女子，不怕血肉模糊的場面，持續緊握女子雙手，要女子加油不要放棄，給予最堅定的心靈安定力量，但消防人員全力協助女騎士脫困送醫後，該名女子就默默自行離去，未留下任何姓名。

馬公發生一起貨車與機車擦撞意外，女騎士卡在車下無法動彈。（澎湖縣政府消防局提供）

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