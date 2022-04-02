幸虧沒列車通過...高塔施工意外「150公尺內就是雙鐵正線」

東南水泥施工崩塌位置，距離台鐵與高鐵的正線列車僅100到150公尺。（「運輸政策研究中心」臉書、記者李惠洲攝，本報合成）

2022/04/02 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕高鐵左營站附近的東南水泥舊廠區1日進行高塔拆除工程，卻因為施工不慎導致高塔壓毀高壓電塔，嚴重影響雙鐵營運，台灣鐵道暨國土規劃學會更發現，崩塌位置距離100到150公尺以內，就可能危害到台鐵與高鐵的正線列車，幸虧沒有列車通過，否則後果難以想像。

台灣鐵道暨國土規劃學會在臉書撰文指出：「這不是愚人節！而是與重大軌道事故錯身而過的嚴重意外！」學會表示，一年前因為小小的工地疏失，許多珍貴的生命再也回不了家，一年後又是一個小小的施工疏失，崩塌的結構、震波與碎片，可能危害執行滿載返鄉旅客的台鐵與高鐵。

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學會測量後發現，工地崩塌位置距離50公尺就會碰到台鐵的側線，距離100到150公尺以內，就可能危害到台鐵與高鐵的正線列車，「還好今日沒有列車通過，否則，是不是又是一次死傷慘重的重大事故？」

學會批評，工安的檢討言猶在耳，這次又要檢討多少人，並認為檢討多少官員都沒用，重點在於認知風險的心態，學會也質問，這次意外不是脆弱邊坡，不是鐵道工程，但一樣危害正線列車運行，「還有多少工地會危害乘客安全，交通部知道嗎？」、「全國各縣市的工務監理部門，你們的定期與臨時檢查做了嗎？」

倒塌高塔壓毀高壓線路，造成高鐵停電。（記者李惠洲攝）

台灣鐵道暨國土規劃學會發現，崩塌位置距離100到150公尺以內，就可能危害到台鐵與高鐵的正線列車。（圖翻攝自臉書「運輸政策研究中心」）

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