東南水泥廠工安意外害雙鐵疏運中斷 檢警約談包商等4人到案

高雄市東南水泥舊廠區去年拆高塔釀公安意外，1名怪手司機遭活埋。昨天下午（1日）竟又發生同樣意外，高塔倒塌壓毀高壓線路，造成高鐵、台鐵停擺。檢方已指示警方保全相關事證。（資料照）

2022/04/02 10:44

首次上稿：09:48

更新時間：10:44

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市東南水泥舊廠區去年拆高塔釀公安意外，1名怪手司機遭活埋。昨天下午（1日）竟又發生同樣意外，高塔倒塌壓毀高壓線路，造成高鐵、台鐵停擺。檢警今天約談王姓包商等4人到案說明，詢畢將依刑法公共危險罪函請橋頭地檢署偵辦。

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全案橋檢已責請謝主任檢察官指揮偵辦，市長陳其邁也指示警察局立即通知炯德營造王姓包商（40歲）、27歲林姓工地負責人，曾姓（45歲，吊車司機） 及東南水泥廠曾姓工安負責人（35歲） 等4人到案，上午會同工務局人員返回事故現場勘查，並由楠梓警分局製作警詢筆錄，詢畢後依刑法公共危險罪函請橋檢偵辦。

昨天下午3點37分，東南水泥廠進行槽體拆除工程，疑施工不慎，拆除中的槽體突然倒塌，波及鄰近的高壓電塔，現場一部作業中的怪手側翻，廠區圍牆也被波及傾倒，廠外連接高鐵高壓線路被壓毀，造成高鐵、台鐵停擺，十餘萬名旅客受影響。

檢方指出，在不妨礙救災前提下，已請警方協助至現場拍照，並保全相關事證，也會與市府連繫，以取得現場事證資料，就相關人員可能涉及刑法公共危險的部份加以釐清。

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