酒店妹排排站受稽查！北市警臨檢嚴防疫情破口

北市警中山分局針對轄內酒店實施擴大臨檢勤務，酒店小姐排排站接受稽查。（記者邱俊福翻攝）

2022/04/02 09:11

〔記者邱俊福／台北報導〕因應昨天起特定娛樂場所消費之顧客，應提供至少接種3劑疫苗證明，從業人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務的最新防疫措施。北市警中山分局、信義分局昨天深夜至今天凌晨動員大批警力，針對轄內酒店、夜店等營業場所實施擴大臨檢勤務，稽查有無落實防疫規定，嚴防疫情破口。

昨天深夜，中山分局動員所屬派出所警力，並會同商業處、建管處、消防局及衛生局等單位，針對轄內有女陪侍酒吧業等八大行業實施聯合稽查，同時宣導業者配合落實防疫措施。

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警方現場逐一清查顧客及工作人員身分，並清查業者是否落實配合市府實聯制及遵守疫苗接種等防疫措施相關規定；倘發現有顧客及工作人員違反防疫措施相關規定，即通報主管機關依權責認定處理。

而轄內夜店林立的信義分局動員所屬派出所警力及北投、南港等分局支援警力，依序前往信義商圈夜店、KTV及餐酒館等場所查察，執行臨檢勤務，員警利用M-Police警用行動裝置對場所內顧客逐一落實身分查詢，查察有無配合防疫規定，經查現場業者及顧客均遵守政府最新防疫措施，並能配合出示相關證明資料，稽查狀況良好。

警方呼籲，近期疫情有升溫跡象，無論民眾或業者皆須落實政府相關防疫規定並注意個人衛生，共同做好全民防疫工作，防堵疫情擴散，將持續利用臨檢等勤務作為，針對易滋事場所及人潮易聚集之飲酒場所加強臨檢稽查，若有酒醉鬧事、聚眾鬥毆及違反防疫規定等情事，定將嚴辦，並檢具相關違法事證移請主管機關裁罰，民眾及業者勿心存僥倖，以免害人害己。

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北市警中山分局針對轄內酒店實施擴大臨檢勤務。（記者邱俊福翻攝）

北市警信義分局昨天深夜至今天凌晨動員大批警力，針對轄內夜店等營業場所實施擴大臨檢勤務，稽查消費民眾與業者有無落實防疫規定。（記者邱俊福翻攝）

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