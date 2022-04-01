彰縣破「妞妞」職業賭場 賭客全是越南外配、不乏背名牌包

彰化縣警察局今宣布破獲職業賭場成果豐碩，賭客全是越南籍外配。（記者張聰秋翻攝）

2022/04/01 15:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣警察局今宣布破獲4場職業賭場，流竄北彰化地區，其中3場以「妞妞」撲克牌下注的賭場，賭客全是30多歲輕熟女、越南籍外配，不乏背名牌包的辣媽，甚至有一身緊身打扮，露出前凸後翹的好身材，警方連同賭客和莊家全部一網打盡，移送法辦。

彰化警方指出，職業賭場隱身偏僻地區鐵皮屋，4起當中有3場是流動職業場，莊家讓賭客玩俗稱「妞妞」比撲克牌，現場共查獲賭博犯嫌10人、賭資12萬餘元、骰子及撲克牌賭具等證物，還有1場為某麻將協會，以合法掩護非法，以麻將紙牌協會名義對外招募會員，先以積分卡之方式兌換點數，賭客賭博完畢後再以點數兌換現金，以此方式規避警方查緝，警方當場查獲營利犯嫌2人、賭客11人、賭資1萬餘元、麻將、牌尺及骰子等證物。

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警方表示，破獲的「妞妞」職業賭場，營業時間配合外配忙完晚餐家事後，大都在晚上7點過後開張營業，賭資基本下注1000元起跳，輸贏很快，一個晚上輸掉數萬元甚至10多萬元都有。賭客當中一身名牌裝，名牌包包在身，財力消費力驚人。

除此之外，因應科技犯罪變化快速，網路線上賭博日益盛行，刑法第266條今年1月12日修法公佈實施，透過電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類手法賭博財物，納入賭博罪處罰的對象，彰化縣警察局日前執行全國同步查緝賭博專案行動期間，單是網路賭博破獲10件82人，占整體績效3分之1強，可見地下網路賭博猖獗。

專案行動自今年3月14日至27日彰化縣共交出取締32件171人的亮麗績效，其中，查獲職業賭場4件44人、六合彩賭博12件18人、網路賭博10件82人，還有一般賭博6件27人，成果豐碩。

彰化警方今宣布執行全國同步查察職業賭場，彰化縣共交出取締32件171人的亮麗績效。（記者張聰秋翻攝）

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