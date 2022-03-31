為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    利用佛像走私近億元海洛因 領貨人辯稱「以為是K他命」獲輕判

    泰國籍毒梟利用佛像夾藏海洛因磚從緬甸走私到台灣，領貨人辯稱「以為包裹內是K他命」獲輕判。（資料照，本報合成）

    泰國籍毒梟利用佛像夾藏海洛因磚從緬甸走私到台灣，領貨人辯稱「以為包裹內是K他命」獲輕判。（資料照，本報合成）

    2022/03/31 20:26

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕泰國籍毒梟去年利用佛像夾藏22塊「雙獅地球標」海洛因磚從緬甸走私到台灣，23歲劉姓男子前往領貨時突然反悔自首，市價近億元毒品全被查扣，涉案的28歲邱姓、24歲林姓、24歲范姓男子陸續落網，被依運輸第一級毒品、私運管制物品進口罪起訴；桃園地院合議庭今天（31日）下午宣判，認為無證據證明4人知道裡頭為海洛因等理由，改依共同運輸第三級毒品未遂罪，判處范男5年、林男3年、邱男2年6月徒刑，自首的劉男則被判1年。

    綽號「丹吞少將」的泰國籍毒梟去年5月涉嫌透過個人一般貨物空運，將22塊海洛因磚偽裝成佛像隔板，從緬甸進口到台灣，因原本安排好的余姓收貨人遲遲未出面領取，緬甸主謀同年6月間只好改要邱男擔任在台領貨主謀，協助找人出面領包裹，並稱「包裹裡頭是K他命」。

    邱男隨後找來林男擔任實際領貨人，又輾轉邀約范男、另名林姓男子及劉男加入，最後推由劉男扛下出面領貨重責，一行人原以為包裹在松山機場，前往領貨未果才發現搞錯地點，經邱男上網搜尋「國外回來貨運去哪裡拿」，才又轉往桃園機場的關務署台北關。

    劉男領貨時一下稱「不知怎麼領」、一下稱「不要領了」，海關人員覺得有異，劉男才坦言，是受指示領取毒品包裹，海關會同航警開箱查驗，價值近億元的毒品曝光，邱男等人也陸續落網，檢方去年底依運輸第一級毒品、私運管制物品等罪起訴范邱、林、范、劉，建請予以自首的劉男減刑。

    判決指出，本件包裹運抵台灣時，因原定收貨人遲未出面領貨，才臨時更改收貨人，提領時已屬逾期進口貨物，而邱男等人連貨物寄到哪也搞不清楚，難認4人與原本的收貨人有關，只能認定4人從去年6月才開始參與；另，4人經隔離訊問，一致稱「緬甸主謀說包裹內是K他命」，亦無證據證明4人知道裡頭是海洛因，難認有起訴所指的運輸第一級毒品、私運管制物品進口罪，基於罪疑惟輕原則、所知所犯之法理，認定4人觸犯運輸第三級毒品、運輸管制物品罪，且包裹未被領出，均屬未遂。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    桃園機場破獲重大毒品走私案，販毒集團利用海洛因磚充當隔板，並以佛像掩飾。（資料照，記者姚介修攝）

    桃園機場破獲重大毒品走私案，販毒集團利用海洛因磚充當隔板，並以佛像掩飾。（資料照，記者姚介修攝）

    桃園機場破獲重大毒品走私案，販毒集團利用海洛因磚充當隔板，並以佛像掩飾。（資料照，記者姚介修攝）

    桃園機場破獲重大毒品走私案，販毒集團利用海洛因磚充當隔板，並以佛像掩飾。（資料照，記者姚介修攝）

    被查扣的「雙獅地球標」海洛因磚印有「一帆風順」、「純淨100%」及「提防假冒」字樣。（資料照，記者姚介修攝）

    被查扣的「雙獅地球標」海洛因磚印有「一帆風順」、「純淨100%」及「提防假冒」字樣。（資料照，記者姚介修攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新毒品「喵喵」黑市搶手 高雄破獲2大貨櫃走私原料1216公斤
    2022/03/14 17:57

    新毒品「喵喵」黑市搶手 高雄破獲2大貨櫃走私原料1216公斤
    走私719公斤安毒 船長及輪機長被起訴求處16、15年徒刑
    2022/02/25 11:09

    走私719公斤安毒 船長及輪機長被起訴求處16、15年徒刑

    沛納海大膽創新 引領錶壇環保風潮
    豬隊友查緝害毒品被丟包漂流17天 2警還中毒口吐白沫
    2022/02/22 14:28

    豬隊友查緝害毒品被丟包漂流17天 2警還中毒口吐白沫
    4縣市查緝隊攔阻1.5噸K他命 創澎湖海上查獲毒品紀錄
    2022/01/12 16:42

    4縣市查緝隊攔阻1.5噸K他命 創澎湖海上查獲毒品紀錄

    第17屆 2022愛心獎現正接受提名
    市價60億毒品證物公開銷燬 特警協助戒護開道運送
    2021/11/09 16:03

    市價60億毒品證物公開銷燬 特警協助戒護開道運送
    華儲5員工涉勾結製毒集團 空運走私史上最大宗K毒原料
    2021/07/27 15:16

    華儲5員工涉勾結製毒集團 空運走私史上最大宗K毒原料
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播