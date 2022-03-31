利用佛像走私近億元海洛因 領貨人辯稱「以為是K他命」獲輕判

泰國籍毒梟利用佛像夾藏海洛因磚從緬甸走私到台灣，領貨人辯稱「以為包裹內是K他命」獲輕判。（資料照，本報合成）

2022/03/31 20:26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕泰國籍毒梟去年利用佛像夾藏22塊「雙獅地球標」海洛因磚從緬甸走私到台灣，23歲劉姓男子前往領貨時突然反悔自首，市價近億元毒品全被查扣，涉案的28歲邱姓、24歲林姓、24歲范姓男子陸續落網，被依運輸第一級毒品、私運管制物品進口罪起訴；桃園地院合議庭今天（31日）下午宣判，認為無證據證明4人知道裡頭為海洛因等理由，改依共同運輸第三級毒品未遂罪，判處范男5年、林男3年、邱男2年6月徒刑，自首的劉男則被判1年。

綽號「丹吞少將」的泰國籍毒梟去年5月涉嫌透過個人一般貨物空運，將22塊海洛因磚偽裝成佛像隔板，從緬甸進口到台灣，因原本安排好的余姓收貨人遲遲未出面領取，緬甸主謀同年6月間只好改要邱男擔任在台領貨主謀，協助找人出面領包裹，並稱「包裹裡頭是K他命」。

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邱男隨後找來林男擔任實際領貨人，又輾轉邀約范男、另名林姓男子及劉男加入，最後推由劉男扛下出面領貨重責，一行人原以為包裹在松山機場，前往領貨未果才發現搞錯地點，經邱男上網搜尋「國外回來貨運去哪裡拿」，才又轉往桃園機場的關務署台北關。

劉男領貨時一下稱「不知怎麼領」、一下稱「不要領了」，海關人員覺得有異，劉男才坦言，是受指示領取毒品包裹，海關會同航警開箱查驗，價值近億元的毒品曝光，邱男等人也陸續落網，檢方去年底依運輸第一級毒品、私運管制物品等罪起訴范邱、林、范、劉，建請予以自首的劉男減刑。

判決指出，本件包裹運抵台灣時，因原定收貨人遲未出面領貨，才臨時更改收貨人，提領時已屬逾期進口貨物，而邱男等人連貨物寄到哪也搞不清楚，難認4人與原本的收貨人有關，只能認定4人從去年6月才開始參與；另，4人經隔離訊問，一致稱「緬甸主謀說包裹內是K他命」，亦無證據證明4人知道裡頭是海洛因，難認有起訴所指的運輸第一級毒品、私運管制物品進口罪，基於罪疑惟輕原則、所知所犯之法理，認定4人觸犯運輸第三級毒品、運輸管制物品罪，且包裹未被領出，均屬未遂。

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桃園機場破獲重大毒品走私案，販毒集團利用海洛因磚充當隔板，並以佛像掩飾。（資料照，記者姚介修攝）

桃園機場破獲重大毒品走私案，販毒集團利用海洛因磚充當隔板，並以佛像掩飾。（資料照，記者姚介修攝）

被查扣的「雙獅地球標」海洛因磚印有「一帆風順」、「純淨100%」及「提防假冒」字樣。（資料照，記者姚介修攝）

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