高志鵬假釋出獄後聲請釋憲 憲法法庭不受理

前立委高志鵬被控圖利判刑4年半，出獄後聲請釋憲，但日前憲法法庭不受理。（資料照）

2022/03/31 13:16

〔記者吳政峰／台北報導〕前民進黨立委高志鵬涉收受政治獻金50萬元圖利廠商，被判刑4年6月，去年獲准假釋。他質疑「最高法院刑事案件分案實施要點」規定重大案件上訴最高法院，不論更審幾次，都由同一庭審理，導致他在最高法院的更二、三審審判長均為邵燕玲，有違憲之虞，聲請釋憲，但日前被憲法法庭不受理。

2018年施行的「最高法院刑事案件分案實施要點」第9點規定，重大案件上訴到最高法院，不論更審幾次，均交由同一庭審理，俗稱「連身條款」，好處是承審庭在發回時，可一次就把所有的法律爭點說清楚，避免曠日廢時的更審；壞處則是承審庭若有偏見，對當事人不利。

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2014年，高志鵬的案子第二次上到最高法院，由邵燕玲擔任審判長；2018年間，他的案子第三次上到最高法院，又是邵出任審判長，高志鵬質疑是受到「連身條款」限定，去年假釋後聲請釋憲，主張該規定違反憲法第16條保障人民的訴訟權及憲法公平審判原則。

但憲法法庭指出，高志鵬案子第三次上到最高法院進行分案的時間點，「連身條款」尚未上路，因此他的有罪確定判決並沒有適用到連身條款，不符合大法官審理案件法的受理規定，故決議不受理。

不過，由於「連身條款」與死刑案件具有關聯性，而目前38名判決確定的死囚均聲請釋憲，故憲法法庭仍會審理連身條款的合憲性。

至於高志鵬主張最高法院的有罪判決違反「刑事訴訟法」第17條「法官曾參與前審之裁判者」應迴避的規定，憲法法庭本次未敘明是否違憲，將另行審理。

高志鵬在立委任內因觸犯貪污治罪條例第6條第1項第5款圖利罪，被判刑4年6月，沒收犯罪所得50萬元，2019年1月10日入獄服刑，先後在台北監獄及八德外役監服刑，已執行刑期一半餘（外役監縮短刑期188天），因符合假釋條件，經法務部假釋審查委員會核准後，由台中高分檢依刑法第93條第2項規定，去年向中高分院聲請假釋並交付保護管束。

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