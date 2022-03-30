德國在台協會拜訪法務部 直言對台灣法治充滿信心

德國在台協會處長許佑格博士（Dr. Jörg Polster）、副處長陶艾瑪女士（Ms. Dagmar Traub-Evans）、法務部長蔡清祥、國際及兩岸法律司副司長汪南均（由左至右）。（記者吳政峰攝）

2022/03/30 20:19

〔記者吳政峰／台北報導〕德國在台協會處長許佑格博士（Dr. Jörg Polster）與副處長陶艾瑪女士（Ms. Dagmar Traub-Evans）28日率團前往法務部拜訪，直言對台灣的法治充滿信心；部長蔡清祥則表示，希望台德雙方在疫情結束之後能盡速恢復實體交流。

許佑格表示，台德法學合作向來密切，過去常有台灣學者赴德交流，可惜這兩年來因為武漢肺炎疫情而中斷，雖然可以透過視訊方式進行，但缺少了面對面的直接互動；期待疫情緩解之後，雙方能恢復實體交流。

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許佑格指出，德國在台協會常和德國工商會的企業界人士交流，所聽到的意見都對台灣正面的肯定；德國期盼的是乾淨、安全、有法規保障的投資環境，對此，他對於台灣的法治很有信心。

許佑格回憶20年前擔任德國在台協會副處長時，政治結構和社會想法與現今差異很大，在年輕世代尤其明顯。他也感謝法務部在移交受刑人、司法互助等各方面的協助，期盼雙方的合作面向能更為寬廣。

蔡清祥說，台灣與德國都是以法治為基礎來追求民主、自由，德國對台灣司法影響深遠，雙方也常有法律研討與交流互動，許多法律系學生修習德文並赴德國留學，帶回許多德國法學思想，台灣的法律制定研修也常參考德國法。

蔡清祥強調，自己也是檢察官出身，除了法學之外，也特別重視法律實務經驗，2019年訪歐時，即利用拜會法蘭克福檢察署、黑森邦司法廳的機會，建立交流管道，並促成在當地進修的檢察官至德國檢察機關實習，深入了解德國檢察署的運作情形。希望疫情結束之後，雙方能盡速恢復實體交流。

蔡清祥提及，本月初甫獲邀至歐洲商會（EETC）演講，強調法務部重視營業秘密與智慧財產權的保護，並致力於創造廉能、有效率的投資環境，以公正透明的執法讓外國人安心。

本次拜會由法務部國際及兩岸法律司汪副司長南均、檢察官黃柏翔及檢察事務官沈珮芸陪同會面。

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