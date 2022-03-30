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    「男版貴婦奈奈」吸金34億躲歐洲 另涉印度黃金走私案被通緝

    調查局指出，王派宏、謝靜儀夫婦及林姓女子等集團成員，涉嫌以網路社群平台招攬不特定多數人投資各項金融商品，自2016年2月至2019年4月底，合計吸金逾34億多元，涉嫌違反銀行法等罪而被發布通緝。 （擷取自調查局官網）

    調查局指出，王派宏、謝靜儀夫婦及林姓女子等集團成員，涉嫌以網路社群平台招攬不特定多數人投資各項金融商品，自2016年2月至2019年4月底，合計吸金逾34億多元，涉嫌違反銀行法等罪而被發布通緝。 （擷取自調查局官網）

    2022/03/30 12:16

    〔記者錢利忠／台北報導〕炒房名師王派宏被控「假教學、真吸金」後捲款潛逃，而有「男版貴婦奈奈」封號；檢方起訴查出，該集團吸金金額高達34億多元，已依違反銀行法等罪對王派宏、王妻謝靜儀發布通緝；調查局查出，王派宏、謝靜儀已潛逃歐洲，已公布王派宏夫婦2人的大頭照及個資等通緝資訊。

    調查局指出，王派宏、謝靜儀夫婦及林姓女子等集團成員，涉嫌以網路社群平台招攬不特定多數人投資各項金融商品，自2016年2月至2019年4月底，合計吸金逾34億多元，涉嫌違反銀行法等罪而被發布通緝。

    王派宏除了涉嫌在台吸金之外，還涉嫌主導走私黃金，根據印度海關統計，2018年間，有22名台灣人在印度德里和孟買被逮獲走私黃金，這些黃金走私犯多屬於同一個走私集團，而該集團的最上游主謀即是王派宏。

    關於王派宏夫婦所涉吸金案，新北地檢署調查，王派宏夫妻涉嫌規劃各種吸金方案課程，例如，宣稱收購黃金磨粉後，運送至印度等國家轉賣獲利，保證取得高額利息，一定時間即可取回本金；或支付保證金取得王派宏的課程商品販售資格，商品由王派宏負責銷售，每月可取得1.67％至3％紅利等。

    檢方調查，林姓女子則運用所經營的「頂尖教育顧問有限公司」及「豐稪實業有限公司」，在臉書或台灣各地召開說明會，行銷王派宏主講的「派宏菁英商學苑課程」課程券，吸引民眾報名參加，課程實際上是介紹吸金方案，吸引學員交付投資款。

    調查局指出，王派宏、謝靜儀夫婦及林姓女子等集團成員，涉嫌以網路社群平台招攬不特定多數人投資各項金融商品，自2016年2月至2019年4月底，合計吸金逾34億多元，涉嫌違反銀行法等罪而被發布通緝。 （擷取自調查局官網）

    調查局指出，王派宏、謝靜儀夫婦及林姓女子等集團成員，涉嫌以網路社群平台招攬不特定多數人投資各項金融商品，自2016年2月至2019年4月底，合計吸金逾34億多元，涉嫌違反銀行法等罪而被發布通緝。 （擷取自調查局官網）

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