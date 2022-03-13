內部員工優惠釋出？ 前人壽業務區經理吸金4千餘萬判5年

基隆地院近日審結，認定郭男的行為已經違反銀行法，且未與被害人達成和解，判處有期徒刑5年，並沒收不法所得4100萬元。（記者吳昇儒攝）

2022/03/13 10:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名某人壽郭姓展業區經理2012年起，以可提供內部員工優惠利率、公司併購需要投資資金等名義，向25名長期保戶們募資，共募得4270萬元，直至去年3月，因眼疾惡化離職，無法支付利息，保戶們才知被騙。基隆地院近日審結，認定郭男的行為已經違反銀行法，且未與被害人達成和解，判處有期徒刑5年，並沒收不法所得4100萬元。

檢調調查，郭姓經理自2012年起，陸續向投保的保戶表示，可以提供人壽公司內員工存款優惠或是參加人壽公司併購案等名義吸取大筆資金，並允諾保戶或投資者每月可獲得利率高達1-5％不等利息，一共吸引25名保戶及其親友將存款交付給郭男。

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直至2020年3月前，郭男都依照與保戶間的約定支付利息；去年3月後，郭男因青光眼惡化，目視範圍只剩10公分，已經無法工作，且無法支付利息及歸還本金，吸金案件因而曝光。

調查局人員偵訊時，郭男坦承有私下募資的情形，且共向25名保戶或其親友招募，其中已經歸還王姓保戶330萬元，只剩欠她50萬元。

法官審理時卻發現，郭男僅歸還一名鄭姓被害人150萬，另一名王姓保戶僅歸還20萬，剩餘4100萬元，均未歸還給被害人。

法官認為，郭男案後僅空言表示有還款誠意，卻未積極提出清償計畫，也未與被害人達成和解，態度難認良好，考量其罹患眼疾，領有重度身心障礙手冊等因素，認定郭男犯下非法經營收受存款業務罪，共25罪，判處有期徒刑5年，不法所得4100萬元沒收。

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