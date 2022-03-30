「滾回香港」風波獲平反 台東建設處長撤回誣告訴訟

太平溪一路通光明段已通車，施工過程中曾發生「滾回香港」風波，台東建設處長許瑞貴在獲不起訴後，也撤回誣告的告訴。（記者黃明堂攝）

2022/03/30 09:48

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府在太平溪右岸興建「一路通」水防道路工程去年掀起風波，從香港移居台東的居民胡梓康指縣府建設處長許瑞貴面嗆「滾回香港」，提告及申訴。但檢方對許瑞貴不起訴，內政部也認定事證不足。許瑞貴原反控胡梓康誣告，近日已撤回，但保留妨害名譽訴訟。

去年10月21日上午7時20分許，建設處長許瑞貴到一路通光明路段勘查工程，胡梓康指稱，許瑞貴在討論陳情書事宜時，向他恫稱：「你們香港人回香港，罵你們的政府，去罵共產黨，來到台灣寫什麼陳情書，這裡是台灣不是香港」。

請繼續往下閱讀...

胡梓康認為此語令他心生畏懼，向台東地檢署提告許瑞貴恐嚇，但檢方偵查此案，認為原告所告事實嫌疑不足，逕為不起訴處分。胡另透過移民署向內政部提起「居住台灣地區之人民受歧視」申訴，內政部出席委員充分討論後，作成不成立的決定，理由是申訴理由事證不足，不足以認定為歧視，也未能認定胡因此導致相關權利受侵害。

許瑞貴去年被胡控告後，反控胡誣告，許瑞貴考量法律已還他清白，決定撤掉誣告告訴，不過，考量自己名譽已確實受損，仍保留妨害名譽之訴。

許瑞貴表示，台灣的公共事務須考量多數人利益，工程的開闢經過公聽會的法定程序才定案，這才是民主。他從沒說過「滾回香港」這種不理性的話，卻被編造宣傳，還登上香港媒體，現在在網路搜尋「許瑞貴」3個字，跑出來的都是「滾回香港」之類，對他名譽影響極大，所以須透過司法還他公道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法