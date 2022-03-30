涉貪2700餘萬 中油前執行長徐漢延押

徐漢被橋頭地院裁定延押。（資料照，讀者提供）

2022/03/30 08:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700餘萬，案情急轉直下，退休黃姓經理遭羈押，另有5人交保或請回，徐漢並被橋頭地院裁定延押，後續發展備受矚目。

據了解，2020至2021年間，中油公司上億元製冷系統工程招標，由李姓、黃姓業者一起得標，分別負責處理設備和設計，徐涉嫌開口索賄1000萬元，並由李帶錢南下，交由劉到中油公司轉送徐。

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檢廉辦案人員過年前搜索中油執行長徐漢辦公室，查扣2700餘萬，但李姓得標廠商只送1000萬元，因而懷疑其餘1700萬，是其他得標廠商行賄金額，因而調閱徐漢近年來經手的標案，擴大追查。

今年2月辦案人員並帶回徐、劉姓白手套、李姓和黃姓廠商等4人漏夜偵訊後，以徐等人涉嫌貪瀆重罪，有串證之虞，聲請橋頭地院羈押禁見，法官裁定徐和劉羈押獲准，李、黃則分別交保候傳。

辦案人員全面清查、核對扣案標案和相關經手中油官員，赫然發現退休黃姓經理、承辦人員和其他標案廠商等6人，疑與1700萬賄款有關，傳喚到案，黃否認，遭羈押禁見，其餘人交保或飭回。據悉，其中有人應訊時，坦承犯行，案情恐越滾越大。

此外，由於徐漢涉案情節重大，有串證之虞，法官裁定延押2個月。

辦案人員在徐漢辦公室，查扣大批賄款。（資料照，橋檢提供）

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