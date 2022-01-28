中油煉製部執行長 爆貪瀆弊案// 徐漢辦公室搜出2710萬 收押

台灣中油爆貪瀆弊端，煉製部執行長徐漢訊後聲請羈押禁見。（讀者提供）

2022/01/28 05:30

〔記者鮑建信、黃佩君／綜合報導〕台灣中油公司爆發大林煉油廠一．七億元檢修標案貪瀆弊端，檢廉獲報煉製事業部執行長徐漢，涉向得標商索賄一千萬元，前天在徐的辦公室搜索起出二七一○萬元現金，訊後聲請羈押禁見徐男、「白手套」劉男，以及李姓和黃姓業者，橋頭地院昨裁定徐、劉收押，另兩人分以八十萬、卅萬元交保。

大林煉油廠檢修標案 涉索賄廠商

據了解，涉案廠商供出，徐對於該標案主動索賄一千萬元；其餘搜扣的現金來源不明，檢廉研判是其他標案賄款，將擴大追查。

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廉政署南部調查組半年前獲報，徐與廠商交往密切及接受不當招待，報請橋頭地檢署指揮，由主任檢察官謝肇晶、檢察官嚴維德偵辦，查悉該標案由李姓、黃姓業者得標，分別負責處理設備和設計，徐索賄後，李以行李箱裝錢搭高鐵南下，交給劉男，劉改用手提袋，分多次進入中油交給徐。

廠商搭高鐵送款 指證徐主動要錢

檢廉追查，劉與大林廠、廠商均有交情，甚至有中油核發的通行證，進出不受檢查。前天跟監發現劉進入中油高雄總廠，交付手提袋後離去，立即對徐的辦公室、宿舍、劉男投宿飯店、得標商住處等展開搜索，在徐的辦公室抽屜、櫃子等處，搜出一疊疊綑綁的千元鈔，每疊十萬元，總計二七一○萬元。

徐堅稱未收賄，但無法說清楚巨款來源，辦案人員研判徐把贓款直接放在辦公室，可能是認為辦公室才安全；劉稱自己只是廠商顧問，也否認不法；涉案廠商則承認犯行，指徐主動要錢，不得不給。

檢方認定徐男四人涉案重大、有串證之虞，聲請將四人羈押禁見，法官昨凌晨裁定徐、劉羈押禁見，李、黃交保。

檢廉辦案人員在徐辦公室查扣疑似賄款2710萬元。（橋檢提供）

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