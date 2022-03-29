懷疑女友與男同事曖昧 女同志縱火洩憤燒毀14輛機車

涉嫌縱火燒機車的呂姓女子（右），犯案後由男性朋友陪同向警方自首。（記者陳恩惠翻攝）

2022/03/29 18:26

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市20餘歲呂姓女子疑因感情糾紛，今天中午前往女友工作的台灣壽司郎餐廳在桃園唯一分店「桃園國際路店」外的機車停車場，找到男情敵的機車然後潑汽油縱火，由於潑灑時汽油噴濺，火勢一發不可收拾並向兩排停放的10餘部機車延燒，全部燒成只剩骨架，消防局據報趕往撲滅火勢，清查現場共有14輛機車全毀，而呂女犯案後，在友人接任下直奔桃市警桃園分局自首，正由警方釐清案情中。

警方初步了解，呂女為女女戀，近來發現女友與職場的男同事搞曖昧，雙方為此發生爭吵，呂女氣不過，今天上午先到五金行購買2個小型的汽油空桶，然後就近在消防局旁的加油站加油，騎車載到女友工作的壽司郎外，找到疑似情敵的機車後縱火；呂女雙親獲悉趕到警局，私下表示「她們已經分手了，可能是心有不甘才會做傻事」，並由呂父代為向社會大眾道歉，由於本案已交由桃園地檢署檢察官指揮偵辦，詳細狀況仍待了解。

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桃市消防局119勤指中心今天中午12點26分據報，桃園區國際路二段某家日本壽司店外烈焰沖天，火勢並向儲藏室延燒，立刻派出第一救災救護大隊中路分隊，由分隊長許翠珊指揮，出動7部消防車、2部救護車共22名救災救難人員前往，除布設水線滅火外，也疏散用餐的所有顧客。

消防局表示，火勢在消防隊展開救援後2分鐘獲得控制，並在12點41分完全撲滅，初步清查，台灣壽司郎戶外機車停車場所停放的14輛機車全部付之一炬，燃燒面積達7平方公尺，甚至延燒至餐廳的儲藏室及冷凍室面積4平方公尺受損，所幸無人員受傷受困。

發生火災當下，桃園市議員黃家齊Po臉書通知民眾小心。（桃園市議員黃家齊提供）

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