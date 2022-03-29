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    涉護航特定廠商得標 北市殯葬處副處長王文秀聲押

    台北市殯葬管理處副處長王文秀，被檢舉洩漏兩件殯葬處採購案資訊，護航特定廠商得標。（圖：取自YouTube「台北進行式」廣播節目）

    台北市殯葬管理處副處長王文秀，被檢舉洩漏兩件殯葬處採購案資訊，護航特定廠商得標。（圖：取自YouTube「台北進行式」廣播節目）

    2022/03/29 06:35

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北市殯葬管理處副處長王文秀，被檢舉洩漏兩件殯葬處採購案資訊，護航特定廠商得標，台北地檢署昨與廉政署，兵分14路搜索殯葬處及相關涉案人住居所，約談王文秀、曾任議員助理的北市府顧問許志成、福臨葬儀公司負責人林栢宗、熊互聯科技負責人林震雨等12人，僅王女為公務員，漏夜偵訊後依違反貪污治罪條例之圖利等罪將王女聲押禁見。

    其餘交保被告分別為：許志成、業者林震雨、林栢宗、金凱怡、潘忠陽、洪鉦皓，各以10萬元交保；業者吳如繕以7萬元交保；標案評委吳永猛、曾漢珍、楊荊生，各以5萬元交保；業者吳忠晉、張景森，各以3萬元交保。王女於今天清晨4時5分被移送北檢複訊，今早6時10分訊後被檢方諭令聲押禁見。

    檢廉獲報，王文秀涉嫌於2020年至2021年間，洩漏「109年無名（主）屍處理（含火葬土葬費用）及相驗暨解剖中心大體搬（接）運與清潔維護勞務採購契約」、「110年度第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託服務」等兩件採購案的招標資訊，護航林栢宗、林震雨等兩業者，分別以160多萬元及170多萬元的「最有利標」得標。

    廉政署獲報後曾派員跟監，發現王文秀曾多次私下搭乘廠商的車外出，每次都會拿手提袋下車，而林栢宗等業者與王文秀、許志成兩人有私交，許男雖然只是顧問，但他的意見卻疑似能在殯葬處的標案佔有一席之地，但檢廉尚未查獲不法所得，正釐清有無涉及行、受賄等犯行。

    台北市殯葬處處長陳冠伶表示，聽到消息很錯愕，就是全力配合調查、勿枉勿縱。台北市政府發言人陳智菡表示，如涉及不法，將依法嚴處。

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