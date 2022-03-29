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    司法話題》「任職北市殯葬管理處是做功德」王文秀形象清新 曾因收賄案申誡今涉貪

    台北市殯葬管理處副處長王文秀(左)。（擷取自YouTube「台北進行式」廣播節目）

    台北市殯葬管理處副處長王文秀(左)。（擷取自YouTube「台北進行式」廣播節目）

    2022/03/29 05:30

    〔記者蔡思培、錢利忠／綜合報導〕這次捲入護航特定廠商得標、遭檢廉搜索約談的台北市殯葬管理處副處長王文秀，曾在美國紐約理工大學傳播藝術系讀碩士，擔任過殯葬處秘書、殯儀管理課課長、台北市立第二殯儀館館長。過去也在廣播「台北進行式」節目中，接受「學姐」黃瀞瑩的專訪；王文秀曾表示自己到殯葬管理處任職，是在做功德，不料形象清新卻爆出涉入弊案。

    第二殯儀館在二○一二年即曾發生員工收受賄賂，也讓當年六月接任的王文秀因此被記申誡一次。現在又被爆出在二○二○年至二○二一年間，涉嫌洩漏「奠祭禮廳布置」、「電子輓聯設備」等兩件採購案的招標資訊，護航兩指定業者得標，遭到廉政署約談。

    王文秀曾多次接受廣播節目專訪，常在節目中以殯葬專業身分，針對環保葬、掃墓、生命教育等議題分享。王文秀表示，自己過去在台北市社會局擔任社工，後來因無法承受悲傷能量，因此改到殯葬管理處。王曾說，殯葬處是一個做功德的單位，人死亡的當下悲傷，但後來就是解脫，因此死亡不代表悲傷。王也說，過去很多人都以為殯葬處是個奇怪的單位，但見到她後，就認為殯葬處是個有趣的單位。

    王文秀也在節目分享，曾遇到家屬因為不滿殯儀館化妝師化得不像、相當痛苦，因此向殯儀館投訴，她於是透過擲筊向往生者道歉、也希望讓家屬釋懷。王表示，她除了要幫助往生者，也要幫助活著的人走出痛苦，雖然這是社工師、心理師的工作，她還是要做。

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